Fedez a RTL 102.5: “Battito è una canzone profondamente mia, portarla sul palco di Sanremo è una vittoria personale”

Fedez è stato ospite sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo in compagnia di Matteo Campese dalla città dei fiori e La Zac collegata dagli studi di Cologno Monzese. L’artista, in gara alla 75a edizione del Festival della Canzone italiana, ha presentato ieri sera il brano “Battito”. Alla prima radiovisione d’Italia Fedez racconta l’emozione della prima serata: «Sono molto contento di come sta andando il Festival. Ieri, finita l’esibizione, ho sentito già la mia vittoria personale. È stato un bellissimo viaggio, e già essere su quel palco per me è una vittoria importante».

IL BRANO IN GARA

“Battito” è un brano che racconta il tema della salute mentale. L’artista racconta: «Questa canzone la sento profondamente mia: non racchiude un solo momento di vita, ma un intero percorso. È una gestazione durata anni e sono veramente contento per questo, lo sento tanto mio».

Fedez torna sul palco dell'Ariston per la terza volta. Dopo aver partecipato nel 2021 con Francesca Michielin, con cui ha cantato "Chiamami per nome" – brano che ha conquistato il secondo posto nell’edizione più particolare della storia del Festival, quella senza pubblico a causa delle restrizioni – il rapper era poi tornato nel 2023 come ospite. Quest’anno, il rapper torna all’Ariston con "Battito", un brano che definisce una fusione tra una canzone d’amore e una riflessione sulla depressione, che per lui prende la forma della donna.

LA SERATA DELLE COVER

Venerdì 17, durante la serata delle cover, Fedez duetterà con Marco Masini sul brano “Bella stronza”. Ospite di RTL 102.5 l’artista ha spiegato il perché della scelta: «Questo duetto racconta un’altra parte della mia vita, come se Marco Masini avesse vissuto una storia 30 anni fa, speculare alla mia», conclude.