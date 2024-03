Arriva la Pasqua, scattano i rincari, dal ristorante all'albergo, le famiglie spenderanno un miliardo in più

La vera sorpresa dell’uovo di Pasqua è l’ondata dei rincari che interesserà tutti i comparti, nessuno escluso: dai ristoranti al cibo per chi organizzerà il pranzo a casa, dai biglietti aerei alle tariffe degli alberghi. Lo sostiene Assoutenti, che ha fatto i conti in tasca alle famiglie. Queste festività prevede l’associazione dei consumatori costerà alle famiglie italiana un miliardo in più. Anche se l’inflazione si attesta allo 0,8%, alcune voci di spesa tipiche del periodo pasquale risultano in forte aumento. Su tutti i prezzi dei generi alimentari, che, secondo lo studio crescono in media del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con picchi del 46,2% per l'olio d'oliva, dell'11,1% per la frutta fresca e del 14,9% per le patate. Gli aumenti interessano anche alcuni prodotti enogastronomici tipici della Pasqua, come la carne ovina, caprina o i salumi, i cui prezzi aumentano del +3,8% su base annua.





Uova pasquali e colombe

Tipico della Pasqua, anche le uova di cioccolato hanno visto un’impennata dei prezzi, dovuta anche alla crisi internazionale del cacao. Meglio le colombe, secondo il Codacons, il cui prezzo è sostanzialmente rimasto stabile rispetto allo scorso anno.





I viaggi

Non va meglio per chi ha deciso di viaggiare durante festività di Pasqua. Secondo Assoutenti le tariffe dei treni sono aumentate nell'ultimo mese del 5,9% su base annua. Non si salva nemmeno chi viaggia in aereo. I biglietti per le destinazioni nazionali sono rincarati mediamente del 13,1%, mentre quelli per le mete europee fanno registrare un +5,7%. Anche chi sceglie i pacchetti vacanza deve fare i conti con gli aumenti, +8,7% per i listini con la formula “tutto compreso”. Non si salvano gli alberghi, il cui prezzo sale del 6,9%, addirittura del 9,1% quello delle altre strutture ricettive come Bed and Breakfast, case vacanza, appartamenti. Per cenare al ristorante, invece, la spesa media è più cara del 3,9% rispetto allo scorso anno. Aumenta anche il prezzo dei biglietti per visitare musei e monumenti storici: il 3,9% in più.





Un salasso

Secondo Assoutenti, a parità di consumi rispetto alla Pasqua dell'anno scorso, la spesa per imbandire le tavole quest'anno toccherà i 2,2 miliardi di euro. Per il pranzo al ristorante si spenderanno 430 milioni di euro. La vera stangata, però, arriva da viaggi e spostamenti, con un aggravio di spesa stimato in +700 milioni di euro rispetto allo scorso anno.