Arte e polemiche: inaugurata ieri a Napoli, fa discutere l'installazione artistica dedicata a Pulcinella

In molti si chiedono ancora cosa sia la monumentale installazione di Piazza Municipio, nonostante il titolo senza inganni e il richiamo a un simbolo di Napoli tra i più noti, ma forse tutti intuiscono a cosa somigli. Il Pulcinella, ideato e voluto come omaggio perenne a Napoli, dallo scultore ligure Gaetano Pesce, riempe con la sua verticalità una delle piazze più famose del capoluogo campano (che già aveva ospitato la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, bruciata poi da un clochard e rifatta successivamente dall'artista) e fa discutere e chiacchierare con malizia e sorrisi chi la guardi. Indubbia la sua forma fallica.

Omaggio a Napoli condito da polemiche

L'installazione dedicata a Napoli dall'artista scomparso a New York sei mesi fa, Gaetano Pesce, ha anche un titolo evocativo "Tu sì na cosa grande" e, da qualunque lato si voglia affrontare la questione, ci sta. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi all'inaugurazione ieri ha ammesso una sua perplessità maliziosa all'inizio. Ma ha aggiunto anche: "Lo dobbiamo prendere anche come un pensiero di buon augurio", spiegando poi che l'idea dell'opera è di una rappresentazione stilizzata del rapporto tra Pulcinella e il cuore dei napoletani. Infatti l' opera si compone di due parti: c'è il lungo totem vestito che rappresenta Pulcinella, alto 12 metri costituito da una struttura metallica mantenuta in equilibrio da cavi su cui si attorcigliano fiori sintetici di diversi colori, che di notte si illumina all'interno, di fronte al quale sta una scultura che rappresenta due cuori rossi trafitti da una freccia, anche questa illuminata dal tramonto.