Assalto a resort in Mali: 2 morti, liberi 32 ostaggi

19 giugno 2017, ore 09:55
Farnesina: "Nessun italiano coinvolto"
E’ accaduto ad un resort che ospitava turisti occidentali alla periferia est della capitale Bamako. Il bilancio, ancora provvisorio, è di due morti, un franco-gabonese e un'altra persona la cui nazionalità non è stata resa nota. Immediato l'intervento delle forze speciali maliane affiancate da reparti francesi di stanza nel Paese africano che hanno liberato dopo alcune ore 32 ostaggi. Tra di essi, tre cittadini del Mali e quattro occidentali.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Svolta a Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia. L'accusa: 'corrotto per scagionare Sempio'
l'ex procuratore Mario Venditti avrebbe archiviato la posizione di Andrea Sempio dietro corresponsione di una somma da parte dei genitore dell'indagato. 9 persone raggiunte da un decreto di perquisizione
Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata Greta Thumberg
Alle 21 italiane è iniziato l'abbordaggio dei natanti degli attivisti. Dalle immagini, tutto sembra svolgersi pacificamente. Le navi che non sono state bloccate dai militari continuano la navigazione verso le coste di Gaza