Assalto a resort in Mali, 2 morti, liberi 32 ostaggi

Assalto a resort in Mali: 2 morti, liberi 32 ostaggi

Assalto a resort in Mali: 2 morti, liberi 32 ostaggi

Redazione Web

19 giugno 2017, ore 09:55

Farnesina: "Nessun italiano coinvolto"

E’ accaduto ad un resort che ospitava turisti occidentali alla periferia est della capitale Bamako. Il bilancio, ancora provvisorio, è di due morti, un franco-gabonese e un'altra persona la cui nazionalità non è stata resa nota. Immediato l'intervento delle forze speciali maliane affiancate da reparti francesi di stanza nel Paese africano che hanno liberato dopo alcune ore 32 ostaggi. Tra di essi, tre cittadini del Mali e quattro occidentali.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

    E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

  • Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

    Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

  • Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

    Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

  • Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

    Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

  • Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

    Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

  • Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

    Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

  • Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

    Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor Swift

  • Matteo Renzi a RTL 102.5: “Nobel a Trump? Sono un suo critico ma riconosco che senza di lui non ci sarebbe stato l’accordo”

    Matteo Renzi a RTL 102.5: “Nobel a Trump? Sono un suo critico ma riconosco che senza di lui non ci sarebbe stato l’accordo”

  • Crolla parte tetto carcere Regina Coeli, nessun ferito

    Crolla parte tetto carcere Regina Coeli, nessun ferito

Svolta a Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia. L'accusa: 'corrotto per scagionare Sempio'

Svolta a Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia. L'accusa: 'corrotto per scagionare Sempio'

l'ex procuratore Mario Venditti avrebbe archiviato la posizione di Andrea Sempio dietro corresponsione di una somma da parte dei genitore dell'indagato. 9 persone raggiunte da un decreto di perquisizione

il pirata della strada di Terontola vicino all'identificazione, è stato ripreso dalle telecamere in zona

il pirata della strada di Terontola vicino all'identificazione, è stato ripreso dalle telecamere in zona

Nell'impatto morto un sessantenne con il suo cane, che stavano rientrando in casa, l'uomo un cuoco era molto conosciuto nella comunità, lascia due figli

Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata Greta Thumberg

Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata Greta Thumberg

Alle 21 italiane è iniziato l'abbordaggio dei natanti degli attivisti. Dalle immagini, tutto sembra svolgersi pacificamente. Le navi che non sono state bloccate dai militari continuano la navigazione verso le coste di Gaza