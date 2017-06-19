Assalto a resort in Mali: 2 morti, liberi 32 ostaggi

Farnesina: "Nessun italiano coinvolto"

E’ accaduto ad un resort che ospitava turisti occidentali alla periferia est della capitale Bamako. Il bilancio, ancora provvisorio, è di due morti, un franco-gabonese e un'altra persona la cui nazionalità non è stata resa nota. Immediato l'intervento delle forze speciali maliane affiancate da reparti francesi di stanza nel Paese africano che hanno liberato dopo alcune ore 32 ostaggi. Tra di essi, tre cittadini del Mali e quattro occidentali.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti