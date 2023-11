Atp Finals: Sinner batte anche Rune, è in semifinale. Il primo successo dell'azzurro sul danese promuove anche Djokovic

Jannik Sinner vola in semifinale alle Atp Finals di Torino. E' il primo italiano a raggiungere il secondo turno del torneo dei 'maestri', un risultato storico per il tennis nazionale. La qualificazione è arrivata nel pomeriggio grazie al risultato di Novak Djokovic, che ha vinto in tre set contro la 'riserva' polacca Hubert Hurkacz. Poche ore dopo il talento azzurro ha restituito il favore al campione serbo superando, per la prima volta in carriera, il danese Holger Rune (6-2, 5-7, 6-4, al termine di una battaglia durata oltre due ore) e 'regalandogli' così il passaggio del turno. Il serbo aveva fatto di tutto per chiudere subito la pratica qualificazione, ma si è trovato di fronte un avversario più ostico del previsto.

SINNER, QUESTA VITTORIA PER ME VUOL DIRE TANTO

"Questa vittoria per me vuol dire tanto". Sono le prime parole a caldo di Jannik Sinner dopo aver sconfitto Holger Rune in tre set alle Atp Finals di Torino, di cui RTL102.5 è radio ufficiale. Ora per Sinner non resta che aspettare i risultati del girone 'rosso' per conoscere chi dovrà affrontare in semifinale. Tre i nomi in lizza. Potrebbe trovarsi di nuovo di fronte Daniil Medvedev, fino a pochi mesi fa la sua 'bestia nera' ma che ha sconfitto negli ultimi due confronti diretti (in finale agli Open di Pechino e di Vienna). Sarebbe anche l'occasione per vendicare il gesto dello "sbadiglio" che il russo gli fece in faccia, sempre a Torino, durante la sfida alle Finals del 2021. Poi c'è l'amico-rivale Carlos Alcaraz, fuoriclasse spagnolo, che non sta attraversando un grande momento di forma ma che è garanzia di spettacolo in campo. Infine il tedesco Sasha Zverev, tornato ai livelli di qualche anno fa dopo il grave infortunio alla caviglia.