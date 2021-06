Aumentano i fumatori in Italia, un milione e duecentomila in più dallo scoppio della pandemia

A distanza di quasi un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese è possibile, nel tracciare bilanci relativi al comportamento degli italiani, determinare quanto il Coronavirus abbia influito, in maniera tanto positiva quanto lesiva. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, l'Istituto superiore di sanità pubblica alcuni dati relativi al fenomeno del tabagismo nel nostro Paese. Se la popolazione è stimata in circa sessanta milioni e trecentomila persone, circa undici milioni e trecentomila di queste fuma sigarette cosiddette "tradizionali" o prodotti alternativi.





I dati

La percentuale di fumatori italiani è cresciuta dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese a febbraio del 2020. L'incremento consiste in un milione e duecentomila fumatori in più rispetto ad aprile 2020, in pieno lockdown nazionale. In percentuale, se ad aprile 2020 i consumatori di tabacco erano il 21,9% della popolazione, a novembre erano diventati il 24%, per poi salire al 26,2% a maggio 2021. Di questi, cinque milioni e mezzo sono uomini e cinque milioni e ottocentomila sono donne. Secondo l'istituto superiore di sanità un ruolo chiave nell'aumento della quota di fumatori è giocato dalle sigarette elettroniche e dai nuovi prodotti del tabacco come le sigarette a tabacco riscaldato. Tra le fluttuazioni degne di nota spiccano le seguenti: