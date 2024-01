Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio

La Procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'accusa di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Sotto la lente di ingrandimento l'acquisto più costoso dell'era De Laurentiis in azzurro, ovvero i 71,2 milioni di euro spesi per acquistare Osimhen dal Lille per i quali però vennero sborsati "solo" 50 milioni di euro, valutando per circa 21 il portiere greco Karnezis e tre giovani calciatori poi spariti dal panorama calcistico ovvero Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri. Per la Procura di Roma si tratta di un falso in bilancio.





Le parole dell'avvocato

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha commentato così: "Non sono a conoscenza di tutto ciò quindi non posso confermare e non posso smentire. Posso dire che ove fosse vere la notizia e quindi la Procura della Repubblica avesse chiuso le indagini ritenendo sussistenti le ipotesi di reato si tratterebbe esclusivamente della posizione dell’accusa in ambito penale tutta da verificare e da contrastare in un dibattimento. Sotto il profilo sportivo gli stessi giocatori hanno portato ad un esito diametralmente opposto ossia quello del proscioglimento del club e dei dirigenti che hanno collaborato e contribuito a determinare l’operazione Osimhen. Quindi occorre predicare calma, prudenza ed un avviso di conclusione delle indagini significa che soltanto un tassello di un puzzle molto più grande è stato collocato in una scacchiera che manca ancora degli elementi fondamentali e quindi di una difesa della società e dei suoi dirigenti e di altre valutazioni da parte delle persone competenti".