Auto piomba sulla folla e si schianta contro una vetrina a Berlino, bilancio di un morto e dodici feriti

PANICO ALL'IMPROVVISO

A Berlino era una tranquilla mattinata. All’improvviso, intorno alle dieci e mezza, nel quartiere di Charlottenburg è scoppiato il panico. Un’auto è piombata a folle velocità su un gruppo di pedoni su un largo marciapiede, in una zona ricca di negozi. Poi l’autovettura si è schiantata contro una vetrina e ha terminato la sua corsa in un negozio. Sono subito scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivate ambulanze, forze dell’ordine e anche Vigili del Fuoco, la zona è stata transennata e chiusa al traffico. Il primo bilancio parla di un morto ( che si trovava all’interno del negozio) e di dodici feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. E’ stato istituito un posto di primo soccorso per i feriti più lievi, mentre gli altri sono subito stati mandati in ospedale. Diverse persone sono sotto choc e si aggirano sconvolte in zona.





INDAGINI A TUTTO CAMPO

La polizia ha fatto sapere di aver fermato un uomo, si tratta del guidatore dell’auto, una Renault Clio di colore grigio metallizzato, quindi una piccola utilitaria. Al momento le generalità e la nazionalità dell’uomo non sono ancora state rese note. E’ stato segnalato alle forze dell’ordine da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Subito è comparso il fantasma terrorismo. Ma al momento dalla polizia hanno precisato che non è ancora possibile affermare con sicurezza se sia trattato di un attentato o di un incidente, magari causato da malore del conducente che avrebbe così perso il controllo; ma molti nella modalità e nella velocità individuano indizi di un gesto intenzionale. Si indaga a tutto campo. “Si vuole chiarire se si sia trattato di un atto intenzionale o di un incidente stradale che potrebbe essere avvenuto anche sotto l'influsso di farmaci", ha spiegato Thilo Kablitz, della polizia.