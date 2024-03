Azzurri, vittoria anche contro l'Ecuador: 2-0 con reti di Pellegrini e Barella

BILANCIO POSITIVO

Seconda vittoria in due partite della tournée americana per gli azzurri. Due a zero all’Ecuador, gol all’inizio e alla fine della partita giocata nel New Jersey. Lorenzo Pellegrini ha sbloccato la gara dopo due minuti e mezzo con un gran tiro dal limite dopo la respinta della barriera su punizione di Dimarco; Nicolò Barella ha chiuso i conti al 94esimo in contropiede superando il portiere Burrai con un delizioso pallonetto. Italia convincente nel primo tempo, il torto degli azzurri è non aver raccolto i frutti della superiorità e aver chiuso il tempo vantaggio di un solo gol; da segnalare un’occasione clamorosa per Zaniolo, sul quale è stato bravissimo il portiere avversario. L’Italia è calata nel secondo tempo, la partita è diventata più noiosa complice anche un po’ di stanchezza. Negli ultimi venti minuti l’Ecuador ha cercato di alzare il baricentro alla ricerca del pareggio, bravo Vicario su un tiro di Plata. Il contropiede conclusivo con tanto di raddoppio ha posto fine a una piccola sofferenza degli azzurri.

PROMOSSI E BOCCIATI

I voti migliori in pagella vanno all’inesauribile Barella, a un Zaniolo che ci ha messo fisico e grinta e a Bellanova le cui fughe sulla destra nella primo tempo sono state devastanti. Pochi palloni giocabili ma anche rendimento sottotono per Raspadori. Il ballottaggio del centravanti è stato vinto da Retegui, decisivo nella prima partita con la doppietta al Venezuela. Al termine della partita soddisfatto il commissario tecnico tecnico Luciano Spalletti che fra l’altro ha dichiarato: “Siamo sempre stati squadra, anche nei momenti di sofferenza “.