Bagliore nel cielo di Kiev, precipitato un oggetto non identificato, potrebbe trattarsi di un meteorite

Intorno alle ore 22 della notte di mercoledì, nella capitale Ucraina, è stato lanciato un allarme aereo, che potrebbe non sembrare una notizia eclatante, vista la situazione di guerra in cui si trova il paese da un anno a questa parte, tuttavia questa volta non si tratterebbe di un attacco russo, ma di un oggetto non identificato in caduta libera sulla città. Ad annunciarlo è stato il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, spiegando la ragione per cui era stato fatto suonare l’allarme aereo durante la notte: “Intorno alle 22, nel cielo di Kiev è stato osservato un bagliore luminoso di un oggetto volante. Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultato della caduta sulla Terra di un satellite spaziale della Nasa. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato annunciato l’allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione”. L’allerta su tutta la regione di Kiev è durata circa un’ora. Alla fine dell’allarme l’amministrazione regionale della capitale ucraina ha dichiarato che “un bersaglio aereo è stato rilevato nel cielo e le forze di difesa aerea sono in allerta” per poi spiegare, successivamente, il vero motivo.





La smentita della NASA

Sebbene inizialmente sembrasse che l’oggetto potesse essere un satellite della NASA, qualche ora dopo l’incidente un membro dell’ufficio relazioni pubbliche dell’Agenzia Spaziale Americana, Rob Margetta, ha smentito la possibilità che potesse trattarsi di un loro satellite: “Stiamo monitorando un satellite della NASA chiamato Rhessi che dovrebbe rientrare nell'orbita terrestre stasera. Tuttavia, il satellite resta al momento in orbita, ed è quindi impossibile che Rhessi possa essere l’oggetto precipitato in Ucraina”. Il portavoce dell'aeronautica ucraina, Yuri Ignat, ha affermato successivamente che il lampo visibile ieri in Ucraina e è stato probabilmente causato da un meteorite. "Questo lampo è stato visto anche in Bielorussia, ricoprendo un’aerea molto ampia nella quale non sarà facile trovare detriti. Secondo le ultime informazioni sembrerebbe che possa trattarsi di un meteorite ".