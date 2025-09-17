Ballando con le stelle, Milly Carlucci parla del cachet di Barbara d'Urso: "In Rai c'è un tetto..."

Francesco Fredella

17 settembre 2025, ore 12:30

"Un personaggio che non ha contratti deve potersi considerare libero", spiega la conduttrice in una lunga intervista a La Stampa

Tutto pronto. I concorrenti ormai da settimane sono alle prese con gli allenamenti. Milly Carlucci condurrà la prima puntata di Ballando con le stelle il prossimo 27 settembre. Anche quest'anno il cast è eccezionale. Grande sorpresa, annunciata da giorni: il ritorno in tv di Barbara d'Urso. E la conduttrice, in una lunga intervista a Chi, placa le polemiche: 

 Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti.

 Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione.

LA SMENTITA SUL CACHET DI BARBARA D'URSO

Nelle scorse settimane si è parlato molto del cachet di Barbara d'Urso: indiscrezioni, solo indiscrezioni, nulla di certo. In un'intervista rilasciata a La Stampa, la Carlucci ha parlato anche del cachet così: 

In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più.

LA GIURIA: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA

Tutto come negli anni scorsi. Squadra che vince, ormai da anni, non si cambia. E Milly Carlucci si prepara ad una nuova stagione televisiva, sempre di sabato sera su Rai1. La giuria di "Ballando con le Stelle" per l'edizione 2025 è confermata e composta da Carolyn Smith (presidente), Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Ci sarà anche Alberto Matano, volto di Rai1, giornalista e conduttore de La vita in diretta. Amatissimo dal pubblico e campione di ascolti. 


Ballando con le stelle
Barbara d'Urso
Milly Carlucci

