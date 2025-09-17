Ballando con le stelle, Milly Carlucci parla del cachet di Barbara d'Urso: "In Rai c'è un tetto..."
17 settembre 2025, ore 12:30
"Un personaggio che non ha contratti deve potersi considerare libero", spiega la conduttrice in una lunga intervista a La Stampa
Tutto pronto. I concorrenti ormai da settimane sono alle prese con gli allenamenti. Milly Carlucci condurrà la prima puntata di Ballando con le stelle il prossimo 27 settembre. Anche quest'anno il cast è eccezionale. Grande sorpresa, annunciata da giorni: il ritorno in tv di Barbara d'Urso. E la conduttrice, in una lunga intervista a Chi, placa le polemiche:
Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti.
Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione.
LA SMENTITA SUL CACHET DI BARBARA D'URSO
Nelle scorse settimane si è parlato molto del cachet di Barbara d'Urso: indiscrezioni, solo indiscrezioni, nulla di certo. In un'intervista rilasciata a La Stampa, la Carlucci ha parlato anche del cachet così:
In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più.
LA GIURIA: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA
Argomenti
Gli ultimi articoli di Francesco Fredella
Costantino Della Gherardesca su RTL 102.5: “Questa sera le coppie correranno mixate e si giocheranno l’accesso in Nepal. Vedranno la vera Thailandia”
Nel corso di “W L’Italia”, il conduttore ha presentato in diretta radiofonica la settima puntata di Pechino Express – Sul tetto del mondo, in onda questa sera su Sky dalle 21.15