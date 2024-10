Basket, storico esordio per Bronny, figlio di Lebron James, in NBA contro i Minnesota Timberwolves Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

"Sei pronto? Vai senza paura". Con queste semplici ma significative parole, LeBron James ha incoraggiato suo figlio Bronny pochi istanti prima del suo atteso debutto in una partita ufficiale di NBA. Per la prima volta nella storia del campionato professionistico di basket statunitense, un padre e un figlio hanno giocato insieme nella stessa squadra, i Los Angeles Lakers. Sebbene avessero già condiviso il campo in una partita amichevole poche settimane prima, l'esordio ufficiale in NBA rappresenta un momento unico e indimenticabile. LeBron, già leggenda vivente del basket con quattro titoli NBA all'attivo, sta affrontando la sua 22esima stagione a quasi 40 anni, un record che condivide con Vince Carter. Bronny, invece, è solo all'inizio della sua carriera, con appena 20 anni. La storica partita contro i Minnesota Timberwolves ha visto Bronny fare il suo ingresso sul parquet nel secondo quarto, al quarto minuto, quando i Lakers erano in vantaggio di 16 punti. Alla fine, la partita si è conclusa con una vittoria per Los Angeles, 110-103.

Immaginate di avere 20 anni e di dover fare il debutto nel più spettacolare e importante campionato del mondo di basket. Ora, aggiungete che siete il figlio di una leggenda della pallacanestro americana e mondiale e state per esordire con papà nei Los Angeles Lakers. Sembra una storia da Hollywood, rimanendo in tema losangelino, invece è successo davvero la scorsa notte a Bronny James.

LE PAROLE DI LEBRON JAMES

LeBron ha descritto quel momento come indimenticabile: "Non lo dimenticherò mai, neanche se diventerò molto vecchio e la mia memoria inizierà a sbiadire. Questo momento rimarrà per sempre". Bronny, che ha giocato solo 2 minuti e 41 secondi, ha cercato di tenere sotto controllo l'emozione, affermando di aver sentito fortemente l'energia del pubblico. "Ho cercato di non fare errori e di godermi il momento", ha spiegato. Oltre all'emozione del debutto, la giornata è stata speciale per LeBron anche per un altro motivo: il decimo compleanno della figlia Zhuri Nova. Dopo la partita, LeBron ha sottolineato l'importanza storica dell'evento, dichiarando che è stato un giorno davvero speciale.





L'ALTRA COPPIA PADRE-FIGLIO...DEL BASEBALL

Prima della partita, i due James hanno posato per una foto con Craig e Ken Griffey Jr., l'altra celebre coppia padre-figlio che ha fatto la storia della Major League Baseball. Nel 1990, i Griffey avevano giocato insieme per i Seattle Mariners, e LeBron ha spesso dichiarato di voler emulare quel momento storico. I Griffey, consapevoli del significato del momento, hanno preso un volo per assistere alla partita e celebrare insieme a LeBron e Bronny un altro capitolo nella storia dello sport.