Batman Day 2025, i tanti volti del Cavaliere Oscuro: dal cinema ai videogiochi, le produzioni che hanno reso iconico il personaggio

La giornata odierna rappresenta un momento molto importante per ogni appassionato di supereroi che si rispetti. Come ogni terzo sabato del mese di settembre, in questo 20 settembre ricorre infatti il Batman Day 2025, il giorno in cui si celebra una vera e propria icona del mondo dei fumetti e non solo.

Quello di Bruce Wayne alias Batman è infatti un personaggio che, nel corso dei decenni, è stato in grado di divenire trasversale. Se da un lato abbiamo i fumetti – sul sito di Radio Zeta trovate il focus su quelli imperdibili, tra grandi classici e novità recenti – dall’alto c’è una produzione multimediale ricca di sfumature che va avanti ormai da tantissimo tempo.

Dalle produzioni filmiche e seriali arrivando ai videogiochi, sono stati tanti i volti e le incarnazioni di un personaggio in grado di parlare a un pubblico di tutte le età. Perchè, per quanto il riferimento sia a un supereroe nato nel 1939, partorito dal genio di Bob Kane e Bill Finger, è pur vero che nel corso degli anni questi sia riuscito costantemente a reinventarsi. Riuscendo così a risultare quindi in sostanza sempre al passo con i tempi.





GLI ESORDI DI BATMAN, DAI SERIAL TELEVISIVI AL CINEMA

Il Batman degli esordi è dunque molto lontano, a livello pratico, da quello visto in azione in tempi recenti. E questo in ogni sua incarnazione, fisica o digitale che sia. L’esempio è lampante soprattutto nell’ambito delle produzioni audiovisive che è bello celebrare in questo Batman Day 2025, dove i serial televisivi degli anni ’60 sono parecchio distanti dai blockbuster cinematografici del giorno d’oggi. E non soltanto per i budget differenti a disposizione della produzione.

I colori sgargianti (lontani dalle tinte cupe di solito appannaggio di chi viene definito “Il Cavaliere Oscuro”) del Batman di Adam West – con le sue tre stagioni e 120 puntate complessive andate in onda negli USA tra il 1966 e il 1968 – si contrappongono nettamente alle interpretazioni goticheggianti di Tim Burton e Joel Schumacher, con i vari Michael Keaton, Val Kilmer e George Clooney chiamati a indossare la cappa del “crociato incappucciato” (altro soprannome, ndr). E a cominciare quella trasformazione “dark” del personaggio che l’ha portato alle tinte che oggi conosciamo.





BATMAN AL CINEMA NEL NUOVO MILLENNIO, LA SVOLTA

Grandi interpretazioni che sono rimaste nella storia, e che hanno preparato la strada per l’avvento di una trilogia divenuta leggendaria. Quella firmata da Christopher Nolan, che racchiude al suo interno le pellicole “Batman Begins”, “Il cavaliere oscuro” e “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”, con Christian Bale nei panni di Bruce Wayne e del suo alter ego supereroistico. Tre pellicole che hanno coinvolto grandissimi nomi del cinema come Morgan Freeman, Gary Oldman, Michael Cain, Liam Neeson, Anne Hathaway e Katie Holmes, oltre a esaltare le doti attoriali dei tre villain principali delle pellicole. Parliamo di Cillian Murphy (lo Spaventapasseri nel primo film), Heath Ledger (il compianto Joker del secondo capitolo) e Tom Hardy (Bane nell’ultima parte della trilogia).

Un’opera monumentale, quella di Christopher Nolan, a cui sono seguiti progetti meno fortunati dedicati all’uomo pipistrello – o con il coinvolgimento dello stesso all’interno di un mosaico più ampio. Come nel caso di “Batman v Superman: Dawn of Justice” con Ben Affleck nei panni del miliardario di Gotham City, che ritroviamo anche in “Suicide Squad” e “Justice League”. Produzioni che, purtroppo, non sono state accolte calorosamente dai fan.

Un’inversione di tendenza è stata apprezzabile in occasione dell’arrivo nelle sale nei primi mesi del 2022 di “The Batman”, il film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del protagonista. A parlare sono i numeri: oltre 770 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, una cifra importante e che lascia ben sperare in vista del prosieguo del progetto. Il sequel, “The Batman – Part II”, è previsto per il mese di ottobre del 2027.



