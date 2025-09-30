Un nuovo femminicidio, avvenuto questa volta a Paupisi, paese di 1400 abitanti alle porte di Benevento. La vittima si chiamava Elisa Polcino, aveva 49 anni. L'ipotesi è che ad ucciderla sia stato il marito, che al momento è in fuga.





L'ALLARME

A lanciare l’allarme, in mattinata, è stata la suocera, che ha trovato il corpo senza vita di Elisa Polcino nel letto, all'interno dell'abitazione che condivideva con il marito, in contrada Frasso. La donna, che abita al primo piano della stessa villetta, era scesa dalla nuora dopo aver sentito alcuni rumori: scoprendola morta, ha chiesto aiuto ad un vicino, che ha chiamato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti così i soccorritori, che non hanno potuto però fare nulla.





IL DELITTO IERI SERA

I CARABINIERI CERCANO ANCHE I FIGLI

Secondo quanto ricostruito, il delitto risalirebbe alla notte di ieri, quando ad ucciderla, colpendola alla testa con un oggetto contundente, probabilmente una pietra, sarebbe stato il coniuge, Salvatore Ocone, operaio di 58 anni. Un'aggressione efferata, si ipotizza al culmine di una lite, con la donna che sarebbe morta sul momento.Subito dopo, l'uomo si sarebbe allontanato, diventando irreperibile. Ora i Carabinieri lo stanno cercando, per verificare la sua posizione. E non si esclude che possa aver portato con sé anche i due figli minori, di 15 e 16 anni, di cui non si hanno notizie. Questa mattina non sarebbero andati a scuola. Il figlio maggiore invece, che lavora fuori regione, è stato avvisato di quanto accaduto.