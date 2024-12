Beppe Signori debutta come cantante: dal calcio alla musica, per mettersi alle spalle l'incubo delle scommesse Photo Credit: agenziafotogramma.it

La nuova vita dell'ex calciatore di Lazio e Nazionale: Acrilico e passioni è il titolo del brano che canta con Mario Fucili

Dai campi di gioco alla musica, passando dai tribunali per l'incubo dell'inchiesta sul calcioscommesse. È la parabola di Beppe Signori, l'ex bomber di Lazio e Nazionale, che da poche ore ha debuttato come cantante. È disponibile, infatti, Acrilico e passioni, il brano con il quale l'ex attaccante oggi 56enne esordisce come interprete. Insieme a lui la band italiana 78 Bit. Nel dettaglio, Signori veste i panni del cantante al fianco di Mario Fucili, frontman del gruppo pop rock. Acrilico e passioni, la canzone di Beppe Signori Il brano è un inno al calcio che fu e nel testo vengono citati fuoriclasse come Gullit e Van Basten, protagonisti in Serie A negli Anni Novanta, quello stesso periodo in cui Beppe Signori dominava la classifica dei marcatori in Italia. Nella canzone si fa spesso riferimento a Italia-Estonia, partita giocata nell’aprile ’93 allo stadio Nereo Rocco, valevole per le qualificazioni ai Mondiali in programma negli Stati Uniti nel 1994. Non a caso, gli azzurri vinsero 2-0 grazie alle reti di Roberto Baggio e proprio di Signori, autore anche dell’assist per il gol del compagno di squadra, con uno splendido colpo di tacco. Alla traccia ha preso parte anche Lele Adani, nella veste di telecronista. Spetta a lui, infatti, il racconto di quel 2-0 siglato da Signori: "Questo è fare calcio, tutti hanno diritto al bello: il gol di Beppe riconcilia con lo spirito del gioco più bello del mondo. Chi non ama il mancino di Signori ha dei problemi con i sentimenti". Tra i nomi noti che hanno collaborato al progetto anche il conduttore di “90 Minuto Lunedì” e storico volto di RaiSport Marco Mazzocchi, l'ex giornalista radiofonico Riccardo Cucchi e lo storico conduttore di 90 Minuto Fabrizio Maffei. La nuova vita di Beppe Signori dopo lo scandalo calcioscommesse Ecco dunque la nuova vita di Signori, che attraverso l'arte musicale prova a mettersi alle spalle un post carriera decisamente movimentato e complicato. La vicenda calcioscommesse che lo ha coinvolto suo malgrado lo ha fortemente scosso. Nel giugno 2011 l'ex calciatore fu arrestato e il successivo 9 agosto la Figc lo radiò a vita. Il primo giugno 2021 è però stato assolto e riabilitato dalla Figc con un provvedimento di grazia emesso dal presidente Gabriele Gravina.

Argomenti

Beppe Signori Lele Adani

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti