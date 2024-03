Beyoncé, svelata la tracklist di Cowboy Carter, l'album in uscita domani

Alla vigilia dell’uscita del nuovo disco, Beyoncé ha svelato la tracklist di “Cowboy Carter”. Tra le tracce anche Jolene, il classico di Dolly Parton – recentemente ri-registrato dai Måneskin insieme all’artista country – e un brano intitolato “The Linda Martell Show”: non è però chiaro se le due artiste saranno effettivamente ospiti dell’album. L’unica collaborazione per ora annunciata è quella con il cantautore e chitarrista Willie Nelson, tra le 45 voci che nel 1985 diedero vita a “We Are The World”.

BEYONCÉ, LA TRACKLIST DEL NUOVO ALBUM IN USCITA DOMANI

Mancano poche ore all’attesissimo debutto country di Beyoncé, già anticipato dai due singoli “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages”. Le tracce saranno 26, e i titoli sono stati rivelati dalla stessa Queen Bey con un post sui social. Tra i brani appaiono il nome di Dolly Parton accanto a “Jolene”, di cui la voce di “Break My Soul” ha registrato una cover di cui l’artista di Pittman Center - che non è chiaro se sarà effettivamente presente in Cowboy Carter - si era detta entusiasta, e Linda Martell, la prima artista nera country e la prima a suonare nel programma radiofonico Grand Ole Opry. Gli altri titoli: Ameriican Requiem, Blackbiird, Protector, My Rose, Bodyguard, Daughter, Spaghettii, Alliigator Tears, Smoke Hour II, Just for Fun, II Most Wanted, Levii’s Jeans, Flamenco, Ya Ya, Oh Louisiana, Desert Eagle, Riiverdance, Tyrant, II Hands II Heaven, Sweet Honey Buckin’ , Amen e Smoke Hour Willie Nelson.

I POSSIBILI OSPITI DEL DISCO

Secondo indiscrezioni filtrate negli ultimi giorni, a fare un cameo nel disco potrebbe essere anche il rapper Travis Scott, che la scorsa estate si era esibito davanti a 60mila persone al Circo Massimo di Roma. In rete è poi circolata la voce, non confermata da fatti, che in “Cowboy Carter” potrebbe esserci un duetto con Lady Gaga, con cui Beyoncé aveva già collaborato nel 2009 sulle note di “Telephone”. A riportare il rumor era stato il Daily Mail: “La speculazione sulla coppia che si unisce di nuovo sembra essere basata sul nulla, ma non ha impedito ai fan di scatenarsi in una frenesia sui social media”.