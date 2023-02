Biagio Antonacci a RTL 102.5: “In Tananai rivedo me a 28 anni"

Questo pomeriggio, nel corso di Password, tanti ospiti sanremesi. Ieri sera Biagio Antonacci si è esibito in duetto con Tananai sul brano ‘Vorrei cantare come Biagio Antonacci’ e un medley delle sue canzoni più belle. «Con Tananai mi diverto molto, mi sembra di vedere me a 28 anni. Ha questi occhi da cerbiatto che cercano sempre la soluzione per mostrare quello che vuole. Amo questi giovani perché hanno dentro il fuoco. Sono incendi potenti dentro la loro anima, nessuno li spegne», racconta Biagio Antonacci a RTL 102.5. «Stasera guarderò il festival con mio figlio Paolo, autore di due canzoni in gara», dice a RTL 102.5.