Bimba di 8 anni muore in un incidente stradale nel napoletano, arrestato l’uomo che era alla guida dell’auto senza patente

E’ stato arrestato Francesco D'Alterio, il conducente dell’auto senza assicurazione che prima dell’alba si è ribaltata, dopo essere uscita di strada a causa dell’eccessiva velocità, a Giugliano nel Napoletano. Uno schianto fatale per una bimba di 8 anni che era seduta in braccio alla madre sul sedile passeggero senza cintura di sicurezza. Ferita la sorella di 16anni della piccola. La ragazza, che ha trovato posto nel bagagliaio, ha riportato numerose fratture. Erano 4 i passeggeri a bordo di una vettura omologata per due persone: la mamma con le due figlie e il compagno della donna. L’uomo di 47 anni, che fino al giorno prima si trovata agli arresti domiciliari per furto, è rimasto ferito ma non in modo grave. La madre della bimba che ha perso la vita, ricoverata in ospedale in stato di choc, ha riportato solo delle contusioni