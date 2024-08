Bimba morta nell'incidente di una Smart a Giugliano, denunciata anche la madre

La madre della bimba di 8 anni che ieri è morta nell'incidente stradale a Giugliano in Campania, dopo che l'auto sulla quale era a bordo si è ribaltata, è stata denunciata per omicidio stradale. Ieri, per la morte della piccola, era stato arrestato il compagno della donna che era alla guida dell'auto senza patente.

A bordo dell’auto (omologata per due) c’erano quattro persone

La bimba, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era in braccio alla mamma, sedute entrambe al lato passeggeri. A bordo della Smart Fortwo - omologata per due passeggeri - c'erano quattro persone: il conducente, la compagna, la bimba di 8 anni e la sorella di 16 anni stipata nel piccolo vano posteriore dell'auto.

Il conducente aveva appena finito di scontare una condanna per furto

Chi guidava - Francesco D'Alterio, di 47 anni - non aveva la patente e la vettura non era nemmeno assicurata. L'uomo aveva finito di scontare ieri una condanna per furto ai domiciliari. I quattro erano letteralmente stipati nella Smart.