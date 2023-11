Black friday, un italiano su due ne approffitterà per i regali di natale

L’Italia ha importato il Black Friday da qualche anno e gli italiani sembrano sempre più invogliati a fare acquisti l’ultimo venerdì di novembre per comprare articoli nonostante l'erosione della disponibilità di spesa causata dall'inflazione. “Il moderato ottimismo che percepiamo è un buon trampolino di lancio per il mese di dicembre, fondamentale per il commercio'' secondo Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano e Lodi e Monza e Brianza.





Gli sconti

Gli sconti saranno attorno al 30% e lo scontrino medio di chi farà acquisti sarà di circa 300 euro. Il Black friday comprende ogni categoria merceologica, ma quelle più in voga negli ultimi anni sono stati arredamento ed elettronica. Negli ultimi anni sempre più persone stanno optano per l’opzione “Buy now pay later”, che permette di rateizzare i pagamenti senza interessi e costi. Parlando in percentuali, il 73% degli italiani, secondo Adnkronos, sfrutterà il “venerdì nero” per fare acquisti. "Risparmio e convenienza saranno i due fattori che caratterizzeranno il Black friday di quest'anno", ha detto Luigi Pace, direttore centrale marketing & innovation di Compass, a commento dell’analisi dell'Osservatorio Compass speciale Black friday, condotta dalla società del credito al consumo del gruppo Mediobanca. "Gli italiani guarderanno infatti al portafoglio e alle offerte degli store, sia online che fisici, anticipando i regali di Natale o acquistando ciò che nei mesi precedenti si era rimandato magari perché non indispensabile, diventato ora più vantaggioso proprio grazie alle offerte".