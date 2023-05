Negli Stati Uniti evitato il default, nella notte italiana raggiunto un accordo sul tetto del debito

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma

Come aveva anticipato il New York Times è stata trovata l'intesa per evitare il default degli Stati Uniti il 5 giugno prossimo. "Questa sera io e lo Speaker McCarthy abbiamo raggiunto un accordo sul tetto del debito ". Lo ha annunciato il presidente americano, Joe Biden, in una nota, come riporta anche l'agenzia Ansa , sottolineando che si tratta di " un compromesso e quindi non tutti otterranno quello che volevano ". Il capo della Casa Bianca ha tuttavia rimarcato il fatto che l'intesa " è una buona notizia per gli americani ".





Il commento all'intesa raggiunta

"Dopo settimane di negoziati siamo arrivati ad un accordo che beneficerà i cittadini americani": lo ha detto ai giornalisti lo Speaker della Camera, Kevin McCarthy, a proposito dell'intesa sul tetto del debito. "C'è ancora molto lavoro da fare, ma voteremo l'intesa mercoledì prossimo", ha aggiunto l'esponente repubblicano.