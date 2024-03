Benzina: da oggi al distributore esposti i prezzi medi per benzina, diesel, Gpl e metano, obiettivo trasparenza

Obbligatorio esporre prezzo medio da oggi

Quando andremo a fare rifornimento da oggi, ai distributori troveremo un nuovo cartello oltre a quello che indica i prezzi praticati. Ed è quello che rende noto il prezzo medio “regionale” se si è sulla viabilità stradale, e quello “nazionale” su quella autostradale. Il prezzo medio per i carburanti viene elaborato quotidianamente dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy e pubblicato sul sito Osservaprezzi a partire dalle 8.30. Nelle stazioni di rifornimento invece il cartello deve essere esposto entro le due ore successive l’apertura. Secondo l’Unione energie per la mobilità che sul suo sito pubblica un decalogo destinato ai consumatori, l’obiettivo è la trasparenza dei prezzi per permettere una scelta consapevole al momento dell’acquisto, intento sottolineato anche dal ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. Il tetto, entro cui i prezzi devono restare, è di due euro. La media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. A livello territoriale, i prezzi più alti della verde sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano e della Puglia. Sotto la soglia di 1,9 euro le Marche e il Veneto.