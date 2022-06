Box office, Jurassic World sul podio in Italia e Usa. Ma il vero vincitore continua ad essere Top Gun: Maverick

Come ogni settimana, anche oggi andiamo ad analizzare i dati del box office del week end appena trascorso, sia per quanto riguarda i botteghini italiani sia quelli del mercato cinematografico americano. I dati del nostro paese vengono come sempre forniti da Cinetel, l’ente nazionale che si occupa proprio di monitorare il mercato cinematografico italiano, mentre per gli USA, i dati vengono elaborati e diffusi da Box Office Mojo, il sito web di proprietà di Amazon.com, che raccoglie le cifre degli incassi americani.

JURASSIC WORLD CONQUISTA IL SECONDO WEEKEND ITALIANO

Il fine settimana appena trascorso, che come sappiamo dal punto di vista cinematografico inizia il giovedì per terminare la domenica, nel nostro paese ha avuto un incasso complessivo di 3.481.889 euro, ossia il 41,3% in meno rispetto al weekend precedente. Un dato che sicuramente è figlio di due motivazioni: la prima, che continuiamo a ripetere, è dovuta al bel tempo e alle alte temperature che portano gli Italiani (da sempre) a disertare le sale nel periodo estivo, preferendo località marine o di villeggiatura; la seconda, invece, è dovuta probabilmente al fatto che non c’erano novità consistenti dal punto di vista dei titoli in sala; Ma all'infuori di questo, a dominare il podio degli incassi italiani, ancora una volta è stato Jurassic World - Il dominio, che al suo secondo fine weekend raccoglie 1.294.174 euro, arrivando in totale a 5.230.937 di euro. In seconda posizione troviamo ancora una volta Top Gun: Maverick, il vero vincitore di questo momento cinematografico che, dopo 20 giorni dal suo debutto, incassa altri 975.087 euro, per un totale di 8.566.712 euro. Ora è il quarto maggiore incasso della pandemia in Italia. Al quarto e al quinto posto della classifica troviamo i due titoli italiani del momento, cioè rispettivamente Nostalgia di Mario Martone (114.207 euro) e la seconda parte di Esterno Notte, la serie di Marco Bellocchio (94.615 euro). In conclusione, da notare che lo spin-off della saga di Harry Potter, Animali Fantastici: I segreti di Silente è arrivato a quota 8.428.876 euro, superando Eternals e posizionandosi sesto tra i maggiori incassi italiani della pandemia.