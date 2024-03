Oscar 2024, Oppenheimer è il miglior film e vola con 7 nomination. Nulla da fare per Matteo Garrone e il suo Io Capitano

Tutto come da pronostici (o quasi) alla notte degli Oscar che si è chiusa poco fa con il trionfo di Christopher Nolan e del suo Oppenheimer. La pellicola incentrata su l'inventore della bomba atomica porta a casa 7 statuette e si consacra come grande dominatore della cerimonia. Delusione invece per l’Italia con Matteo Garrone e il suo Io Capitano che non è riuscito nell’impresa di portare a casa l’ambita statuetta come miglior film internazionale che invece è stata assegnata a The Zone of interest dell’inglese Jonathan Glazer. Il regista della pellicola nel suo discorso di ringraziamento ha posto l’attenzione sulla guerra in Israele, auspicando un cessate il fuoco immediato e condannando la deumanizzazione nei territori colpiti dal conflitto. Colpo di scena per l’oscar alla miglior attrice che contro tutti i pronostici è stato assegnato a Emma Stone, strappando il titolo a Lily Gladstone. L’interprete della pellicola di Scorsese perde così l’opportunità di entrare nella storia come prima nativa americana a ricevere la statuetta.





OSCAR 2024, CHI VINCE E CHI PERDE?

Debacle totale per Barbie che delle sue 8 nomination ne porta a casa soltanto una, ossia quella per la miglior canzone (What Was I Made For?, musiche e testo di Billie Eilish e Finneas O'Connell). Al Killers of the flower moon di Martin Scorsese è andata anche peggio restando praticamente a bocca asciutta, così come anche “Maestro” di Bradley Cooper. Si può dire più che soddisfatto invece “Povere Creature!” che conquista 4 titoli, tra cui miglior trucco, miglior scenografia e migliori costumi, che strappa a Barbie che fino a poche ore prima della cerimonia era data tra i favoriti. Wes Anderson come da pronostici ha trionfato nella categoria del miglior cortometraggio con “La meravigliosa storia di Henry Sugar”, mentre 83 anni miyazaki si è aggiudicato il suo secondo Oscar grazie al film animato “Il ragazzo e l’airone”, strappando la statuetta a “Spider man: Across the Spiderverse”. Spazio anche al conflitto in Ucraina con la vittoria del documentario “20 days in mariupol” dedicato alle vittime della strage compiuta due anni fa.