Cannes 2024, Coppola e Kostner in anteprima mondiale. A George Lucas il premio alla carriera

Nel dare l’annuncio, il festival ha lodato Lucas per aver costruito “un impero a Hollywood attraverso la saga di Star Wars", e per la sua “instancabile passione per la tecnologia” che lo ha reso “uno dei pionieri nell’industria degli effetti visivi“.

COPPOLA A CANNES?

Secondo un'indiscrezione ancora non confermata, nel parterre dei film in concorso a Cannes 2024, ci sarebbe anche Megalopolis, l'ultima fatica cinematografica di Francis Ford Coppola. Qualche giorno fa, ricordiamo, la pellicola è stata proiettata per la prima volta davanti a un pubblico di oltre 300 persone composto da produttori e amici del regista. La notizia di Cannes arriva dopo che poche ore fa il film è stato definito “invendibile” visto che le più grandi compagnie di Hollywood a quanto pare non vorrebbero sobbarcarsi il rischio di distribuire una pellicola così “complicata” e sperimentale che avrebbe poco mordente al botteghino. Ad oggi, infatti, il film non ha ancora un distributore, un aspetto per cui si sta attivando il legale di vecchia data di Coppola, Barry Hirsch, deciso a portare il progetto nelle sale in autunno.





A CANNES ANCHE COSTNER

Vorrei ringraziare il Festival di Cannes per aver incluso il mio film Horizon, An American Saga nella selezione di quest'anno. Erano venti anni che non avevo il piacere di tornare sulla Croisette. Ho aspettato il momento giusto e sono orgoglioso di dire che è arrivato. Horizon, An American Saga è una storia iniziata 35 anni fa e non posso pensare a un posto migliore del Festival di Cannes per rivelare al mondo il risultato di un'avventura così meravigliosa. I francesi hanno sempre sostenuto i film e credono profondamente nel cinema. Così come io credo profondamente nel mio film". Così Kevin Costner ha accolto la notizia che la prima parte del dittico Horizon, An American Saga, sarà in prima mondiale fuori concorso al Festival di Cannes 77. Costner è anche protagonista del film, al fianco di Sienna Miller, Sam Worthington e Jena Malone. Horizon è una saga western che omaggia il più classico dei generi del cinema americano e Costner è sempre stato interessato a ritrarre l'America, le sue origini, i suoi difetti e le sue leggende attraverso questo genere. Per lui, fin da Balla coi lupi, il western è il genere preferito per esprimere il suo impegno politico e ambientale. Horizon, An American Saga sarà composto da quattro episodi e passerà a Cannes il 19 maggio.



MILLER TORNA IN RIVIERA

Tra i titoli confermati c'è anche Furiosa: A Mad Max Saga. Il 15 maggio in riviera, quindi, sarà il giorno dei banditi del futuro post apocalittico immaginato da George Miller. Il cineasta farà il suo quinto viaggio sulla Croisette, nova anni dopo Mad Max: Fury Road. In questo prequel, Anya Taylor-Joy assume il ruolo della giovane Furiosa che, al fianco di Chris Hemsworth e Tom Burke, supera numerose sfide per ritrovare la strada di casa.