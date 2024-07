Venezia 2024, ecco i film che potremmo vedere alla Mostra del Cinema

Quali assi calerà l’eterno direttore artistico Alberto Barbera? Manca sempre meno al fischio d’inizio della 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e mentre cresce l’attesa per la conferenza stampa di martedì 23 Luglio, dove saranno finalmente svelate le pellicole protagoniste della kermesse 2024, sui vari siti specializzati compaiono le prime speculazioni e ipotesi sui titoli che potrebbero approdare al lido veneziano.



VENEZIA 81, IL RITORNO DI HOLLYWOOD?

Tolti i nomi già noti come Tim Burton e il suo BeetleJuice BeetleJuice, a cui sarà affidato il compito di aprire la Mostra, e Guadagnino che sfilerà a Venezia assieme al cast del suo film Queer, sembra sempre più probabile una grande anteprima di Joker 2. La pellicola originale del 2019 ottenne grande fortuna proprio al Lido dove si aggiudicò il Leone d’oro come miglior film. Qualora il sequel trovasse uno spazio nel festival è assai improbabile che torni in competizione. Sarebbe un sogno poter vedere sul red carpet Joaquin Phoenix e Lady Gaga, illuminati dai flash dei fotografi e dalle urla dei fan. D’altronde, avere nomi così celebri, aiuterebbe ad attrarre anche molto pubblico meno specializzato e più generalista. Per rimanere in tema di grandi produzioni americane fuori concorso, potrebbe apparire anche Il Gladiatore 2. La pellicola uscirà nelle sale a fine novembre e questo garantirebbe un’anteprima sul Lido. Ma non finisce qui. Infatti, sempre fuori dalla competizione ufficiale, potrebbe approdare anche Modi il biopic su Amedeo Modigliani diretto da Johnny Depp con Al Pacino e Riccardo Scamarcio. Potrebbe esserci spazio anche per Wolfs, l’action di Jon Watts con Brad Pitt e George Clooney. Insomma, se la metà di queste previsioni trovassero una conferma, la Mostra avrebbe il giusto risarcimento dopo l’edizione priva di Hollywood dello scorso anno dovuta agli scioperi.





VENEZIA 81, LA QUOTA ITALIANA

Sul versante italiano si fanno parecchi nomi. Campo di Battaglia di Gianni Amelio, Duse di Pietro Marcello (il biopic incentrato sulla figura di Eleonora Duse), Fuori di Mario Martone, L’abbaglio di Roberto Andò e Napoli-New York di Gabriele Salvatores. Lo scorso anno furono ben sei i film nostrani ad approdare in concorso: Enea di Pietro Castellitto, Adagio di Stefano Sollima, Lubo di Giorgio Diritti, Finalmente l’Alba di Saverio Costanzo e Io Capitano di Matteo Garrone che come sappiamo vinse il Leone d’argento per la miglior regia il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr. Secondo alcuni quest’anno la quota italiana potrebbe essere lievemente inferiore, ma magari potrebbe regalare la vittoria del titolo più prestigioso che manca al nostro paese dal 2013 quando trionfò Gianfranco Rosi con il suo Sacro GRA.





VENEZIA 81, DA MARIA CALLAS AL RITORNO DI FRANCO

Sul Concorso le nebbie ancora non si sono diradate. Poche speculazioni e pochi nomi compaiono online. C’è chi parla di Maria, film di Pablo Larrain che partecipò a Venezia anche lo scorso che però questa volta calerebbe un titolo molto più grande. Con un cast d’eccezione formato da Angelina Jolie, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino e Valeria Golino, la pellicola sarebbe una sorta di biopic su Maria Callas. Pronto per il lido sembrerebbe essere anche Emmanuelle, la nuova opera di Audrey Diwan che nel 2021 vinse il Leone d’oro con La scelta di Anne. Gli altri film che verosimilmente potranno essere omaggiati con la standing ovation della Sala Grande sono Dreams di Michel Franco (ritorno del regista messicano ad un anno di distanza da Memory), Serpenth’s Path di Kiyoshi Kurosawa, Blitz di Steve McQueen, Hards Thruths di Mike Leigh e I’m still Here di Walter Salles. Ma per ora ancora non ci sono certezze.

Il programma con tutti i titoli dell'81esima edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia verrà annunciato ufficialmente il 23 luglio.