Incassi cinema: Twister trionfa negli USA ma delude in Italia. Inside Out 2 non si arrende Photo Credit: Ufficio Stampa

Un vero e proprio tornado è arrivato nelle sale americane. Nessuno poteva prevedere che Twister, il nuovo blockbuster estivo targato Universal, ottenesse cifre come quelle che ha raccolto nel suo weekend d’esordio negli Stati Uniti. Intanto Inside Out 2 e Cattivissimo Me 4 continuano a tenere alto il nome dell'animazione, continuando la loro marcia trionfale.





TWISTERS VINCE LA SCOMMESSA

Non era scontato che il sequel di un film di ventotto anni fa riuscisse a conquistare gli spettatori. E invece Twisters c’è l’ha fatta. Con un budget da 150 milioni di dollari, il film catastrofico che vede Steven Spielberg nei panni di produttore esecutivo, ha battuto ogni più rosea aspettativa raccogliendo ben 80 milioni di dollari in tre giorni. Sommando anche i dati degli altri mercati del mondo in cui è distribuito, Twisters arriva a 123 milioni di dollari. Un grande risultato, soprattutto se si considera che fino a qualche giorno fa gli analisti pensavano che avrebbe incassato meno di 50 milioni di dollari negli USA. Nel cast della pellicola troviamo anche l’attore Glen Powell che, dopo questa ennesima performance vincente al botteghino, si conferma la nuova star del momento. Ricordiamo infatti il successo di Tutti tranne me, la commedia di inizio anno che lo ha visto protagonista assieme a Sydney Sweeney che, grazie anche ai social, è riuscita a trionfare al botteghino.

Tornando a Twisters, in Italia la pellicola invece non è riuscita ad ottenere il medesimo successo. Anzi. Nel suo primo fine settimana ha ottenuto poco più di 500 mila euro, che diventano 600 mila nel totale complessivo se si considera l’esordio di mercoledì. Con l’arrivo del ciclone Deadpool & Wolverine è difficile che la pellicola da noi possa arrivare a 2 milioni finali.





INSIDE OUT 2 SEMPRE PIÙ IN ALTO

L’animazione sembra essere la vera vincitrice di questo 2024. Partiamo da Inside Out 2 che in Usa arriva vicinissimo a 600 milioni e che nel nostro paese arriva a superare i 42 milioni di euro complessivi. In tutto il mondo il film d’animazione della Pixar arriva a oltre 1,4 miliardi di dollari e si prepara a diventare il maggior incasso per un film d'animazione della storia. Nel frattempo le cose vanno bene anche per Cattivissimo Me 4 che, in attesa di arrivare anche da noi, in USA arriva vicino ai 260 milioni di dollari, che diventano quasi 600 in tutto il mondo. Il traguardo del miliardo potrebbe essere a portata di mano.