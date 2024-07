Cinema, Costner scappa da Ferragosto. Horizon 2 rimandato

Le cose non vanno molto bene per Kevin Costner. L’attore e regista non ha convinto più di tanto il pubblico con il suo Horizon, film western presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival di Cannes. Gli incassi non sono stati soddisfacenti e questo ha obbligato la New Line Cinema a riconsiderare la distribuzione del secondo capitolo che sarebbe dovuto arrivare nelle sale per Ferragosto. Ma andiamo con ordine.





L’ODISSEA DI COSTNER

Horizon non era un progetto semplice, anzi era molto ambizioso. Nell’idea originale di Kevin Costner c’era la volontà di creare una vera e propria epica a puntate, per poter espandere la sua visione della Guerra Civile americana. Un affresco variegato e sconfinato che avrebbe preso vita in almeno quattro film. Due di essi già pronti e due da girare, con un terzo già in cantiere ma messo in pausa a causa di alcuni problemi anche legati ai vari scioperi di Hollywood dello scorso anno. Il primo Horizon è arrivato nelle sale a fine giugno ma il botteghino non è stato magnanimo.

Un debutto americano di appena 11 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione, per poi arrivare a poco più di 23 milioni dopo due settimane di programmazione (in tutto il mondo sono solo 25 milioni). Anche in Italia non è decollato per nulla, incassando in una settimana soltanto 236 mila euro e confermando lo scarso interesse da parte del pubblico. Forse anche la durata di 3 ore ha scoraggiato gli spettatori a scegliere Horizon in questa estate 2024.





HORIZON 2 SLITTA IN AVANTI

L’insuccesso del primo film ha convinto Territory Pictures e New Line Cinema ad adottare una strategia più tradizionale, mantenendo la distribuzione sul grande schermo, ma non così ravvicinata con il primo capitolo. Non è stata annunciata una nuova data, ma intanto il nuovo piano prevede appunto il lancio del primo film in streaming, “per dare al pubblico maggiori opportunità di vederlo nelle prossime settimane”. “La risposta del pubblico a ‘Horizon’ e l’entusiasmo verso la prosecuzione della nostra storia in ‘Horizon 2’ sono stati incredibilmente gratificanti,” si legge nel comunicato della casa di produzione Territory Pictures. “Kevin ha realizzato questo film per le persone che amano il cinema e che volevano intraprendere un viaggio. Il supporto che abbiamo ricevuto dai fan del cinema e dai proprietari dei cinema, mentre vivono il primo capitolo di questa saga, non fa che rafforzare la nostra fiducia in loro e nei film che abbiamo realizzato, e li ringraziamo per essere saliti a bordo per questo viaggio. Accogliamo con favore l’opportunità di espandere questa finestra poiché sappiamo che servirà solo a migliorare l’esperienza di vedere ‘Horizon 2.'” Come noto, Kevin Costner ha investito di tasca propria ben 38 milioni di dollari nella realizzazione del progetto: il primo film è costato circa 100 milioni di dollari.



LA TRAMA

In attesa di vedere come continuerà la storia di Horizon, ecco la sinossi del primo capitolo che trovate ancora al cinema in questi giorni d’estate. Percorrendo i quattro anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865, l’ambiziosa avventura cinematografica di Costner condurrà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso un Paese in guerra con se stesso e vissuto attraverso il punto di vista di famiglie, amici e antagonisti che cercheranno di scoprire cosa significhi veramente essere ‘gli Stati Uniti d’America’.