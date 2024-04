David di Donatello 2024, record di nomination per Paola Cortellesi e il suo C’è ancora domani che porta a casa 19 candidature

Archiviata la parentesi legata agli Oscar 2024, è arrivato il momento anche per la nostra industria cinematografica di tirare le somme sulla scorsa annata assegnando i David di Donatello 2024, il premio più famoso del cinema italiano. Poco fa si è conclusa la conferenza stampa dove sono state annunciate le varie nomination, svelando così i titoli, gli autori e gli interpreti che corrono per aggiudicarsi l’ambita statuetta.





CORTELLESI DA RECORD!

Con ben 19 candidature guida la 69 edizione dei David il film campione d'incassi di Paola Cortellesi “C'è ancora Domani”. Nessun film d'esordio aveva mai ricevuto un numero così alto di nomination.

Seguono con 15 Io capitano di Matteo Garrone, con 13 La Chimera di Alice Rohrwacher e con 11 Rapito di Marco Bellocchio. Solamente 7 sono le categorie invece in cui può concorrere Il sol dell'Avvenire che si guadagna comunque la nomination per il miglior film. La pellicola della Cortellesi si porta a casa la candidatura come miglior regista esordiente, miglior film, miglior sceneggiatura e i gli interpreti (oltre a lei anche Emanuela Fanelli, Romana Maggiora Vergano, Valerio Mastandrea e Vinicio Marchioni) In molti forse si saranno domandati per quale motivo Paola Cortellesi non figura nella categoria della miglior regista, un titolo che visto il grande successo ottenuto sembrava quasi scontato. In base al regolamento ufficiale, nello specifico nell'articolo 5 del premio si precisa che 'un regista esordiente non può essere votato nella categoria del miglior regista'. Una regola insindacabile che c'è da sempre e che non è stata pensata per danneggiare la figura di Paola Cortellesi o C'è ancora domani.

Nella cinquina di titoli che gareggiano per portare a casa il premio del miglior film figurano tutte pellicole che nel corso del 2023 sono state presentate nei principali festival cinematografici italiani e europei. C’è Venezia con Garrone e c’è Roma con la Cortellesi ma anche Cannes con ben due film, quello di Moretti e La Chimera di Alice Rohrwacher. Sembra essere una serata con una vittoria già annunciata ma chiaramente, come spesso accade, qualche sorpresa potrebbe avvenire. Magari con La chimera che potrebbe superare Garrone e con un Bellocchio che potrebbe uscire di scena a bocca asciutta.