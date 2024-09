Festa del Cinema di Roma 2024. Da Coppola a Johnny Depp, fino a Viggo Mortensen. 4 italiani in concorso e molte serie tv Photo Credit: Fondazione Cinema per Roma

Archiviata la parentesi della Mostra del Cinema di Venezia, gli occhi della settima arte si spostano verso la capitale italiana per la Festa del Cinema di Roma 2024. Per la 19esima edizione sarà ancora una volta l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ad ospitare la kermesse che sarà di scena dal 16 al 26 ottobre. Poco fa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza di Paola Malanga, Direttrice Artistica della Festa del cinema e Salvatore Nastasi, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, che hanno mostrato alla stampa il ghiotto menù della rassegna romana.





DEPP MATTATORE DELLA FESTA

Un'edizione che si preannuncia molto intensa, con titoli interessanti ed eventi che hanno mordente necessario per attirare soprattutto il grande pubblico, oltre che la stampa specializzata. Tanta Hollywood, capitana dai due premi alla carriera del calibro di Johnny Depp e di Viggo Mortensen. Per il primo de due nome attesi a Roma, sarà anche l’occasione per presentare nella sezione Grand Public della Festa, la pellicola “Modi - Tre giorni sulle ali” della follia, il film che segna il ritorno alla regia di Johnny Depp a venticinque anni anni dal suo debutto dietro la macchina da presa con Il coraggioso. A prestare il volto all’omonimo protagonista troviamo Riccardo Scamarcio, in compagnia di Luisa Ranieri e di un cast internazionale composto da Antonia Desplat (The French Dispatch, Operation Finale), Bruno Gouery (Emily in Paris, The White Lotus), Ryan McParland (Kissing Candice, Halo), Stephen Graham (Gangs of New York, This is England) e Al Pacino.

Dal concorso, che anche quest’anno prende il nome di Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani, sono presenti anche ben quattro titoli italiani, tra cui “Berlinguer”, film d’apertura di Andrea Segre con Elio Germano nei panni del leader del partito comunista. A fare particolarmente rumore sono anche le serie come l’ultima stagione de “L’amica geniale”, “Avetrana - Qui non è Hollywood” e la terza stagione di Vita da Carlo che avrà anche il compito di chiudere in bellezza la Festa domenica 27 ottobre. Molto ricca anche la sezione Grand Public che offre titoli come Eterno Visionario di Michele Placido, Fino alla fine di Gabriele Muccino, Conclave di Edward Berger e La casa degli sguardi di Luca Zingaretti.





COPPOLA ALLA PREAPERTURA A CINECITTÀ

Un vero e proprio evento nell’evento. Francis Ford Coppola sbarca a Roma con la sua ultima fatica cinematografica Megalopolis che dopo un viaggio piuttosto travagliato si prepara ad uscire anche nelle sale italiane. Grazie a un accordo col Ministero della Cultura, il film sarà proiettato in anteprima italiana lunedì 14 ottobre presso gli Studi di Cinecittà, introdotto dallo stesso Coppola, e l'evento sarà trasmesso in diretta streaming nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica per il pubblico e gli accreditati della Festa. Nel corso della serata a Cinecittà verrà fatto un omaggio speciale al grande regista italo americano che torna, dopo anni, negli Studi romani che lo hanno visto preparare alcune scene de Il Padrino Parte III. Il giorno successivo, martedì 15 ottobre, Francis Ford Coppola incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema e il pubblico presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica: durante l’incontro, organizzato da Alice nella città in collaborazione con la Festa del Cinema, il regista ripercorrerà gli oltre sessant’anni di carriera che l’hanno reso uno dei Maestri più importanti e celebrati della Settima Arte. Lo stesso giorno, il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, riceverà Coppola in Campidoglio per dedicargli uno speciale tributo della città. Megalopolis, dopo essere stato in concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes, uscirà nelle sale italiane il prossimo 16 ottobre.





100 ANNI DI MASTROIANNI IN LOCANDINA

Marcello Mastroianni è stato scelto per essere il protagonista dell’immagine ufficiale della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La fotografia, realizzata da Gideon Bachmann, è un omaggio al grande attore a cent’anni dalla sua nascita. Mastroianni è ritratto sul set di 8½ di Federico Fellini in uno dei suoi ruoli più iconici, quello di Guido Anselmi, regista in piena impasse creativa. Lo scatto immortala il grande attore mentre indossa il celebre cappello nero, sul volto gli occhiali dalla pesante montatura, in mano la frusta e il megafono: un personaggio memorabile, magnificamente interpretato, in un film premiato con due Oscar, imprescindibile pietra di paragone per qualsiasi opera sulla fatica e la magia del cinema.