Edoardo Leo a RTL 102.5: “È una commedia romantica che racconta la storia di due persone che si amano ma che fanno fatica a stare insieme. Con Micaela Ramazzotti c’è stata subito sintonia sul set, la stimo molto”

Edoardo Leo è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e La Mario, per presentare “30 notti con il mio ex”, il nuovo film di Guido Chiesa, in uscita nelle sale italiane a partire dal 17 aprile distribuito da Piperfilm. La pellicola, prodotta da Iginio Straffi e Alessandro Usai, con una produzione Piperfilm e Colorado Film in collaborazione con Netflix, vede come protagonista Bruno, padre di un’adolescente, che si trova costretto a ospitare in casa per un mese la sua ex moglie Terry, appena uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Ai microfoni di RTL 102.5, Edoardo Leo, che interpreta Bruno, ha raccontato: «È una commedia romantica, che è un genere che io adoro fare e guardare, e l’ho felicemente girato insieme a Micaela Ramazzotti, che è un’attrice che io stimo tantissimo, con la quale non avevo praticamente mai lavorato, soprattutto al cinema. Il mio personaggio, Bruno, è molto chiuso. Quando ha conosciuto Terry, interpretata da Micaela, era un’altra persona e poi, per compensare il carattere eccentrico di lei, è diventato molto più razionale, inquadrato e pensa di essere responsabile ma in realtà è noioso. Ha scelto una fidanzata e cerca una regolarità, ma in realtà è segretamente innamorato della sua ex moglie e della sua follia». «Io non avevo mai lavorato con Guido Chiesa, il regista. Ci conosciamo da tanto tempo e ci siamo ritrovati sul set per questo film che è il remake di un film argentino che ha avuto un successo clamoroso, perché parla di una cosa che riguarda un po’ tutti: persone che si amano tantissimo, ma per qualche motivo caratteriale, psicologico o emotivo fanno fatica a stare insieme, ma sono permeati da un amore straordinario, che non si concretizza nella vita quotidiana. Micaela ha un grande lato scherzoso, non l’ho mai vista nervosa o lamentarsi sul set, ha una leggerezza che bisognerebbe rubarle. Abbiamo avuto una sintonia immediata sul set, quindi è stato molto molto bello» ha aggiunto l’attore nel corso di “W L’Italia”.





Trama e cast

Bruno, ansioso da manuale interpretato da Edoardo Leo, si lascia convincere dalla figlia adolescente a ospitare per un mese la sua ex moglie Terry, interpretata da Micaela Ramazzotti, appena uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Sono solo 30 notti del resto, cosa potrà mai andare storto? Eppure, l’esuberanza di Terry e la sua schiettezza mettono a dura prova la routine di Bruno, incastrato in una relazione che non fa scintille e in un lavoro in cui non riesce a imporsi come vorrebbe... «È la storia di una famiglia, di una coppia separata con una figlia di 16 anni e questa famiglia si è un po’ disgregata perché Terry, interpretata da Micaela, è andata in un centro di recupero perché ha un disturbo bipolare della personalità, che la porta a fare delle cose molto eccentriche: in alcuni momenti molto divertenti e in alcuni momenti che mettono in crisi la coppia. Dopo un paio d’anni di recupero, si sente pronta per tornare in società, si sente guarita e chiedono al suo ex marito di ospitarla per un mese, per facilitare il reinserimento della società e con sua figlia, per rimetterla a suo agio emotivamente. Questa convivenza risulterà però disastrosa… Mi è piaciuto molto interpretare la figura di questo padre con una figlia adolescente e mi sono molto divertito, perché mia figlia femmina ha 14 anni e mezzo ed è proprio in quell’età lì. È bello quando riesci a pescare dalle situazioni che conosci, perché hai un materiale emotivo su cui poter lavorare» ha aggiunto Edoardo Leo in diretta su RTL 102.5. Nel cast anche Gloria Harvey, Claudio Colica, Anna Bonaiuto, Francesca Valtorta, Matteo Scattaretico, Luca Massaro, Beatrice Arnera e Andrea Pisani.