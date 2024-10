Coppola a Cinecittà presenta Megalopolis. Consegnate le chiavi degli studi romani

Il padrino del cinema sbarca a Roma e diventa il sindaco di Cinecittà. Un'intera giornata dedicata a Francis Ford Coppola, che si appresta a presentare la sua ultima opera cinematografica ”Megalopolis” al pubblico italiano. “Da ragazzo sognavo di studiare al Centro Sperimentale, allora Hollywood era Roma, ora il mio sogno si è avverato". Così il regista che vanta ben sei premi Oscar, a Cinecittà dopo aver ricevuto la chiave onoraria degli storici Studios romani e assistito, subito dopo, allo svelamento della targa di una via a lui dedicata: Viale Francis Ford Coppola. E questo alla presenza del sottosegretario alla Cultura Lucia Bergonzi, Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, e Manuela Cacciamani, ad di Cinecittà.





COPPOLA A ROMA, UN EVENTO NELL’EVENTO

Cresce l’attesa per questa sera, 14 ottobre, quando sempre nella prestigiosa cornice di Cinecittà, Coppola sarà protagonista assoluto della pre-apertura della Festa di Roma e di Alice nella Città con un discorso che aprirà la proiezione di “Megalopolis”, l’atteso film che uscirà poi nelle sale dal prossimo 16 ottobre. L'evento sarà trasmesso in streaming nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, e sarà proiettato anche in concomitanza in alcuni cinema d'Italia. Un vero e proprio evento nell’evento quello di avere ospite il grande Francis Ford Coppola che domani, sempre nella cornice della Festa del Cinema, terrà una Masterclass all’Auditorium con giornalisti e studenti di Cinema. Sarà l’occasione di ripercorrere la sua carriera e soprattutto poter dialogare sulla sua visione di cinema, riflettendo anche sulla sua ultima opera che, com’è noto, ha avuto un percorso produttivo e distributivo parecchio travagliato.





ROMA OMAGGIA COPPOLA E IL SUO CINEMA UTOPICO DEL FUTURO

"Siamo profondamente grati al maestro Francis Ford Coppola per aver accettato di essere con noi, qui nel tempio del cinema, per presentare una delle sue grandi opere'' dichiara il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni. ''Coppola ha dato vita a una produzione straordinaria come regista, sceneggiatore, produttore e produttore esecutivo, tanto che stilare un elenco completo delle sue opere sarebbe impossibile. Ha ricevuto riconoscimenti dai festival più prestigiosi, ma oggi ci sembrava fondamentale omaggiarlo qui a Cinecittà, affinché il suo contributo artistico rimanga per sempre nella memoria di questo luogo iconico.” ha affermato la Borgonzoni “Il suo ultimo film visionario Megalopolis è un grande cantiere aperto su una città del futuro da difendere che si chiama New Rome, e quale miglior modo per omaggiare la visita di Coppola se non dandogli la chiave di Cinecittà e battezzando col suo nome una delle sue strade?” ha dichiarato la Presidente Chiara Sbarigia.





COPPOLA DALLA VENIER RICORDA LA MOGLIE

Il viaggio in Italia del regista è cominciato ieri pomeriggio nel salotto televisivo di Mara Venier a Domenica In. Coppola si è lasciato andare ad una lunga intervista, dove ha parlato anche della scomparsa della moglie avvenuta in primavera. "Siamo stati 60 anni insieme. Il segreto? Non divorziare" ha affermato l'autore, con la voce rotta dalla commozione. Eleanor Coppola, regista di documentari e moglie di Francis Ford Coppola, è morta a 87 anni nella sua casa di Rutherford, in California lo scorso 12 aprile. Insieme hanno avuto tre figli: Sofia la prima, poi Roman e Gian-Carlo, morto all'età di 22 anni in un incidente con un motoscafo.