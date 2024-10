Here, diffuso il trailer del nuovo film di Robert Zemeckis da gennaio al cinema

“Il tempo vola, non credi?!”

Zemeckis torna ad esplorare la sua ossessione cinematografica, quella che da sempre nella sua filmografia ha messo in scena con forme e stili diversi: il viaggio nel tempo. Dal team che ha creato “Forrest Gump”, nasce “Here”, una nuova storia che celebra la bellezza della vita attraverso gli occhi di diversi personaggi, tutti legati da un luogo magico e indimenticabile. In questo angolo speciale del mondo, le loro vite si intrecciano e la storia si dispiega attraverso le generazioni, rivelando con delicatezza l'essenza più pura dell'esperienza umana.





HERE, UN VIAGGIO DI AMORE E PERDITA

Diretto da Robert Zemeckis, con una sceneggiatura firmata da Eric Roth e Zemeckis, il film trae ispirazione dall acclamata graphic novel di Richard McGuire. Tom Hanks e Robin Wright ci conducono in un viaggio fatto di amore e perdita, di gioia e di vita vissuta intensamente, in un luogo dove tutto accade e dove ogni emozione trova il suo posto: “Here”

Il nuovo film del celebre regista, già autore di pellicole come “Forrest Gump” e “Cast Away”, arriverà nel nostro paese dopo le festività di Natale, il 9 gennaio 2025, in tempo per sperare di ottenere un posto nelle nomination per i futuri premi Oscar.

Un’inquadratura fissa e immobile che scruta il lento e inesorabile mutare del tempo, tra i secoli e i millenni. Dai Dinosauri alla seconda guerra mondiale, passando per tutte le stagioni della storia e del tempo. Il trailer di “Here” rilasciato oggi, mostra un film che possiede tutti gli stilemi tipici del cinema di Zemeckis che oltre al viaggio temporale, vede coinvolto il suo attore feticcio per antonomasia, ossia Tom Hanks. Nel cast troviamo anche attori come Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly e Michelle Dockery. Alla fotografia c’è invece Don Burgess, mentre le musiche sono di Alan Silvestri e la sceneggiatura porta la firma del grande Eric Roth, entrambi già collaboratori di Zemeckis.





ZEMECKIS SPERIMENTA ANCORA

Per la realizzazione di Here è stata impiegata una nuova tecnologia a chiamata Metaphysic Live. Grazie ad essa è stato possibile scambiare i volti e far invecchiare o ringiovanire gli attori in tempo reale, invece di utilizzare metodi di elaborazione post-produzione aggiuntivi. Il regista di “Chi ha incastrato Roger Rabbit” del resto è noto per le sue sperimentazioni: pensiamo solo al suo “Polar Express”, sempre con il protagonista Tom Hanks, primo film d’animazione nella storia del cinema ad aver fatto ricorso al computer-generated imagery, ma anche lo stesso Roger Rabbit, dove si combina alla perfezione l’uso dell’animazione bidimensionale con attori in carne e ossa. Un grande sperimentatore, che ha fatto scuola nel mondo di Hollywood e che troppo spesso viene un pò oscurato e dimenticato, soprattutto quando si parla dei grandi nomi della regia americana contemporanea.