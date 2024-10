Joker: Folie à deux. Esce oggi nelle sale italiane il nuovo film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

La sorpresa dell’annuncio, poi l’attesa e le chiacchiere dal set. L’arrivo in laguna a Venezia, le prime critiche, i giudizi affrettati e la spaccatura inevitabile delle opinioni. Oggi, l’avventura di Joker 2, meglio noto con il titolo di Folie à deux, arriva nelle sale italiane, andando incontro al verdetto del pubblico e di tutti coloro che hanno amato visceralmente il primo film. Nel cast del sequel torna a vestire i panni del protagonista Joaquin Phoenix, affiancato questa volta da Lady Gaga che oltre ad interpretare Harley Quinn, porterà una ventata di musica all’interno del thriller crudo anni 70. In cabina di regia torna Todd Phillips che, esattamente come avvenne con il film originale del 2019, figura anche nelle vesti di sceneggiatore.



JOKER: FOLIE A DEUX, LA TRAMA

Questa seconda pellicola incentrata sul villain di Batman, ruota ancora attorno alla figura di Arthur Fleck, aspirante comico che soffre di una patologia che lo costringe a ridere spesso e involontariamente. Dopo aver ucciso la star della tv, Murray Franklin (interpretato nel primo capitolo da Robert De Niro), è stato rinchiuso nell'Arkham State Hospital. La storia si svilupperà attraverso un musical ambientato principalmente nel manicomio criminale della città, dove il protagonista conoscerà l'amore della sua vita, Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. Uniti da un folle legame, riusciranno a uscire dall'istituto, dando in pasto ai loro adulatori un processo giudiziario che man mano si trasformerà in uno spettacolo mediatico.





UN'OPERAZIONE SENZA L’OPERA: LA RECENSIONE

Dopo la visione veneziana la critica italiana è rimasta piuttosto fredda rispetto a Joker 2. Una confezione curata, colorata e ben incartata, ma quando la apri ti rendi conto che il regalo non è all’altezza delle aspettative. Siamo molto distanti dal primo capitolo che aveva uno spirito sovversivo e anarchico che qui si spegne dopo poche sequenze. La morale forse, se la si vuole trovare, è la medesima dell’ originale, aggiungendo poco e niente. Qualche guizzo qui e là c’è anche, ma nel complesso il film è moscio, sbilenco e un pó come il suo protagonista sembra aver perso voglia di vivere. Lady Gaga non aiuta più di tanto e non fa scattare quella follia e quella grinta di cui ci sarebbe stato un gran bisogno. Quel famoso luogo comune che si sente spesso ripetere come un mantra che “i sequel non hanno ragione di esistere”, qui trova la sua manifestazione più evidente. Il primo film aveva detto tutto, compiendo anche una rivoluzione fortissima. Forse ci si poteva ferma lì. Ma questo il sequel di Joker lo sa bene. “Questo è solo intrattenimento” canta Lady Gaga in alcuni punti del film, come a voler mettere le mani avanti e dichiarare la vera natura della storia. Se la pellicola originale era un’opera, qui resta soltanto l’operazione puramente commerciale di bissare un grande successo e far fare cassa alla Warner. La “quota musical” che in “Joker: Folie à deux” è piuttosto presente, in realtà, non sposta nulla, regala forse uno o due momenti ben costruiti ma nel complesso non accende nello spettatore quella miccia calorosa che ci si aspettava. Senza voler fare spoiler, il finale messo in scena dal regista appare quasi come una sorta di exit strategy, un modo per scongiurare il rischio che ci possano essere ulteriori film che proseguano questa linea narrativa che già ad oggi scricchiola e appare esautorata.



JOKER 2, QUANTO INCASSERÀ?

Il primo capitolo fu un’altra storia. Sia in termini di risonanza che ebbe, anche grazie a quel Leone d’oro conquistato a Venezia che cambiò la storia del cinema, sia in termini di incassi. Il primo Joker fu in grado di superare il miliardo di dollari con un budget di appena 55 milioni. E proprio su questa voce che ora gli osservatori di tutto il mondo si interrogano. Quanto incasserà Joker 2? Secondo gli analisti, la pellicola debutterà con 140 milioni di dollari nel mondo. Se così fosse, stiamo parlando di almeno 100 milioni in meno rispetto al debutto del primo film. La pellicola ne è costati 200. In Nord America dovrebbe aprire con una cifra compresa tra i 60 e i 90 milioni. Ma la vera preoccupazione è sulla tenuta che Joker 2 potrebbe avere sul lungo periodo. Innanzitutto il musical, perchè come già dal trailer si percepisce, il film presenta le tracce tipiche del genere che purtroppo, nell’opinione del pubblico più mainstream, non gode di buona fama. Per ogni “La la land” e “Wonka” che si sono rivelati dei successi commerciali, c’è un “West Side Story” o “Il colore viola” che non hanno raggiunto i risultati attesi. Anche il budget complica ulteriormente le cose dal momento che questo secondo film è costato 200 milioni di dollari. Quindi per poter andare in attivo ha bisogno di un minimo di 600 milioni, cifra oggi non facile da raggiungere.





Come si comporterà quindi Joker 2? Sarà un successo commerciale oppure finirà sugli scaffali impolverati del dimenticatoio?