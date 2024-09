Parthenope, diffuso il nuovo trailer del film di Paolo Sorrentino. Dal 24 ottobre nelle sale

“Era già tutto previsto”. Ancora Cocciante nel nuovo trailer del film di Paolo Sorrentino “Parthenope” che, dopo le anteprime di mezzanotte della scorsa settimana, si prepara all'uscita ufficiale nelle sale italiane. La pellicola, già apparsa in Concorso all'ultima edizione del Festival di Cannes, arriverà sul grande schermo a partire dal prossimo 24 ottobre.





PARTHENOPE, LA TRAMA

Il film racconta la vita di Parthenope dal 1950 a oggi. La sua bellezza così prorompente e inafferrabile è la metafora di Napoli. Non a caso, come dice anche il trailer, è nata nell’acqua. Sorrentino, dopo “È stata la mano di Dio”, mette in scena un'epopea femminile senza eroismi, guidata dal desiderio di libertà, dall’amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi, che però donano quella linfa vitale per ripartire. La giovinezza spensierata a Capri e la sua inevitabile fine, segnata, come tutte le giovinezze, dalla brevità. Accanto alla protagonista, i napoletani: disillusi e vitali, ironici e dagli sguardi stanchi. La vita scorre, portando con sé tutte le emozioni umane, mentre la città di Pulcinella, affascinante e crudele, ammalia e ferisce.





PARTHENOPE, IL FENOMENO DELLE ANTEPRIME SORPRENDE GLI ESERCENTI

Come sappiamo, il film di Sorrentino ha mancato la possibilità di rappresentare il nostro paese agli Oscar 2025 poichè l’Anica ha preferito Vermiglio di Maura Delpero. Ma Parthenope ha dimostrato comunque di avere molta presa sul pubblico italiano. Lo dimostrano i dati registrati durante le anteprime notturne fortemente volute dalla neonata casa di distribuzione PiperFilm. Come è stato osservato in questi giorni, quello delle anteprime è un esperimento molto interessante e da studiare a fondo. La pellicola ha incassato quasi centomila euro (98.561) per un totale di 14.163 ingressi, con una media copia di quasi 150 spettatori a proiezione. In queste 14 sale si sono viste tantissime ragazze e ragazzi dal 19 al 25 settembre, in alcuni casi come il Beltrade di Milano e il Troisi di Roma bisogna sottolineare che si tratta di due realtà che sono sempre e costantemente frequentate da un pubblico giovane.

A Torino il Cinema Nazionale ha registrato 698 ingressi in una settimana, con una media copia vicina ai cento spettatori a spettacolo. A Milano l’Anteo ha fatto numeri impressionanti, con un totale di 1490 ingressi (media per copia di 213) mentre il Beltrade è andato più che bene, con 777 spettatori in sei giorni. Anche il pubblico bolognese ha risposto all’appello con entusiasmo: l’Odeon ha fatto 949 ingressi in sette giorni, con una media per copia di 135 spettatori. Proseguendo a scendere per lo stivale arriviamo a Roma dove il film di Sorrentino era proposto in anteprima in tre cinema che hanno fatto registrare numeri importanti. Al Troisi si sono registrati 1810 ingressi, con la seconda media copia più alta a livello nazionale (258). Al The Space di Roma Centro è stato visto da 1028 persone (147 di media) mentre al Giulio Cesare si sono registrati 835 ingressi (119 come media copia). Anche a Napoli, dove Sorrentino giocava in casa e il film era più atteso che altrove, le sale erano tre: Filangeri, Modernissimo e Space. La prima ha fatto 663 ingressi (m.c. 95), la seconda 1527 (m.c. 218) e la terza, lo Space, ha ottenuto il risultato migliore a livello nazionale, con ben 2220 ingressi per una super media copia (317). Sempre in Campania, nei circuiti UCI di Casoria e Marcianise, Parthenope è stato visto, rispettivamente, da 823 (m.c. 119) e 540 (m.c. 77) persone. A chiudere la Sicilia, dove al Rouge et Noir di Palermo si sono registrati 517 spettatori, per una media copia di 74 ingressi a spettacolo.

Sorrentino e i suoi alla fine hanno avuto ragione e i numeri sopra elencati lo attestano chiaramente. Il regista ha dimostrato di avere un pubblico trasversale. I suoi film riescono ad arrivare a un pubblico molto ampio composto da diverse generazioni, dai giovani fino ai più agé. È facile prevedere che Parthenope farà numeri importanti in sala, quando il 24 ottobre uscirà in regolare distribuzione.





PARTHENOPE, GRANDI NOMI NEL FILM

Il cast della pellicola è capitanato dalla giovane esordiente Celeste Dalla Porta, che veste i panni della protagonista Parthenope. Oltre a lei Sorrentino riunisce un parterre di nome di prim’ordine: da Silvio Orlando a Stefania Sandrelli a cui è riservato il finale del film. Ma, ad impreziosire il tutto, c’è anche Gary Oldman, attore americano che interpreta un personaggio particolarmente riuscito.