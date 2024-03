Yorgos Lanthimos ed Emma Stone di nuovo insieme in "Kinds of Kindness"

Il mondo del cinema ha un nuovo motivo di eccitazione: il ritorno del duo dinamico composto dal regista Yorgos Lanthimos e dall'attrice Emma Stone. Dopo il trionfo de "La Favorita" e "Povere Creature", il duo ha già un nuovo progetto in cantiere, e sembra essere pronto a lasciare il segno una volta di più sul grande schermo.Dopo una Notte degli Oscar piena di successi, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone sembrano non avere alcuna intenzione di rallentare il ritmo. Il loro prossimo film, il misterioso "Kinds of Kindness", ha già una data di uscita fissata per il 21 giugno, a meno di sei mesi dal trionfo agli Oscar di "Povere Creature".





QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO FILM?

Ma cosa sappiamo di "Kinds of Kindness" fino ad ora? Non molto. Lanthimos ha mantenuto un velo di mistero attorno al progetto, rivelando solo che si tratterà di un film incentrato su più protagonisti, con tre storie che si svilupperanno in contemporanea. La peculiarità del film risiede nel fatto che un gruppo di sette attori, tra cui si presume anche Stone, interpreta diversi personaggi, uno per ogni storyline. Un'idea intrigante che promette di offrire al pubblico una nuova esperienza cinematografica.Con soli tre mesi prima dell'uscita di "Kinds of Kindness", la domanda che tutti si pongono è se il film riuscirà a reggere il confronto con il successo di "Povere Creature". La combinazione di Lanthimos di stile visivo distintivo e narrazione unica, insieme alla bravura di Stone sullo schermo, ha già dimostrato di essere vincente. Tuttavia, con un concetto così innovativo come quello di "Kinds of Kindness", c'è tutta l'aspettativa che possa superare le aspettative e lasciare il segno come i loro lavori precedenti. Ma le sorprese non finiscono qui. Si parla già di un possibile coinvolgimento di Lanthimos e Stone nel remake di "Save the Green Planet", aggiungendo ulteriori elementi di attesa e interesse per ciò che il futuro del cinema ha in serbo da questo formidabile duo.





IL CAST DEL FILM

In un’intervista concessa al Guardian, Lanthimos aveva accennato alla trama del suo nuovo film, definendolo una antologia composta da tre capitolo separati e collegati. Ambientato ai giorni nostri e negli Stati Uniti, Kinds of Kindness si divide appunto in tre episodi, in ognuno dei quali gli stessi attori – nel cast già confermata Emma Stone, ormai definitivamente interprete feticcio del regista greco – interpretano personaggi diversi. «È stato come girare tre film diversi nello stesso momento», ha spiegato Lanthimos. Oltre a Stone, nel cast di Kinds of Kindness ci sono anche Margaret Qualley, Willem Dafoe (pure lui torna a lavorare con Lanthimos dopo la straordinaria interpretazione di Godwin Baxter in Povere creature!), Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau e Hunter Schafer.