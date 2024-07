Il gladiatore 2, svelate le prime immagini ufficiali del film

È sicuramente uno dei titoli più attesi della prossima stagione cinematografica. Un alone di mistero continua ad avvolgere la pellicola ma sul web trapelano le prime immagini per far ingolosire i fan. Stiamo parlando de Il Gladiatore 2, sequel dell’iconico film del 2000 che dopo 24 anni torna per restituirci una nuova grande storia, monumentale ed epica. Ridley Scott, con i suoi 90 anni di età, non si arrende e torna dietro la macchina da presa con un budget record da oltre 300 milioni di dollari e un cast stellare. Svettano su tutti Pedro Pascal e Paul Mescal, ma rivedremo anche il mitico Russell Crowe. Ingredienti importanti per cercare di non deludere le aspettative dei tanti spettatori che sicuramente pretendono una pellicola che possa essere all'altezza dell'originale.



IL GLADIATORE 2, ECCO COSA SAPPIAMO

Per ora dalla Paramount che produce e distribuisce il film non si sbottonano più di tanto: al momento non abbiamo un trailer e anche sulla trama si sa molto poco. Il Gladiatore 2 sarà ambientato circa 30 anni dopo il primo e vede come protagonista Lucius (Paul Mescal), figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato proprio da Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) alla fine del primo film. E mentre cresce sempre di più la curiosità, ieri a sorpresa sono state rilasciate le prime immagini ufficiali con alcuni degli interpreti della pellicola. Da questi primi scatti non si riesce a comprendere a pieno lo sfarzo enorme che Il gladiatore 2 dovrebbe possedere, anche perchè stando a quanto viene riportato da alcuni siti, conterrà alcune sequenze clamorosamente monumentali.





IL GLADIATORE COSTA TANTO

Lo sappiamo che Ridley Scott è abituato a fare le cose in grande stile. Non si accontenta e ama realizzare film che possano letteralmente uscire fuori dallo schermo e regalare brividi agli spettatori. E sembra che anche Il Gladiatore 2 non sarà da meno. Il problema vero però sono i soldi che servono per dare vita alle sue grandi visioni. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, il prossimo capitolo de "Il Gladiatore" ha generato un'attenzione senza precedenti all'interno degli uffici della Paramount Pictures. Il motivo? Un budget stimato di circa 310 milioni di dollari, sebbene alcune voci interne suggeriscono che la cifra potrebbe essere "solo" di 250 milioni. Questo importo supera di gran lunga i 165 milioni di dollari inizialmente previsti per la produzione, suscitando preoccupazioni significative all'interno dello studio cinematografico. Fonti anonime rivelano che la Paramount è "letteralmente terrorizzata" dalle implicazioni finanziarie di questo aumento di spesa. Inoltre si sarebbe aggiunta un'altra complicazione: lo stop alle riprese causato dallo sciopero degli attori nell'anno precedente. Durante questa pausa forzata, si stima che la produzione abbia affrontato costi aggiuntivi di circa 600.000 dollari a settimana, per un totale di 10 milioni di dollari.





Il Gladiatore 2 arriverà nelle sale il prossimo 22 novembre e sicuramente dovrà incassare tanto per poter andare in pari e dare allo studio la possibilità di generare profitto. Intanto non è escluso che la pellicola possa apparire in anteprima anche sul Lido di Venezia per la prossima edizione della Mostra del Cinema che aprirà i battenti il prossimo 27 Agosto.