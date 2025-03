Oscar: Conan O'Brien, dopo aver condotto quest'anno, presenterà anche la cerimonia del 2026

Conan O'Brien ha impressionato così tanto gli organizzatori dell'Academy Award nel ruolo di presentatore degli Oscar che gli è stato ufficialmente chiesto di tornare. Il comico sarà quindi il conduttore della 98a edizione dei Premi Oscar, che si terrà domenica 15 marzo come sempre dal Dolby Theatre di Los Angeles. Ritornano anche i produttori Raj Kapoor e Katy Mullan, che sono tornati per il terzo anno consecutivo. Confermati anche gli autori di Conan, Jeff Ross e Mike Sweeney





ASCOLTI IN CRESCITA NELL’EDIZIONE DI QUEST’ANNO

La mossa non è una sorpresa, dato che il comico ha convinto molti con il suo mix buffo e intelligente che ha creato durante la serata dello scorso 2 marzo. "L'unica ragione per cui presenterò gli Oscar l'anno prossimo è perché voglio sentire Adrien Brody finire il suo discorso", ha scherzato O'Brien. Lo spettacolo di quest'anno è stato seguito da 19,69 milioni di persone , in aumento rispetto ai 18,07 milioni dell'anno scorso, anche perché è stato trasmesso in streaming su Hulu per la prima volta (anche se con qualche problema tecnico). L' Academy sta già guardando alla cerimonia del 2029, iniziando a discutere dei diritti televisivi con altre emittenti e servizi di streaming dopo la scadenza del periodo di negoziazione esclusiva con Disney Plus.

OSCAR, I CONDUTTORI CHE HANNO FATTO IL BIS

Non è insolito che i conduttori tornino alla conduzione della cerimonia; Jimmy Kimmel ha fatto due serie di Oscar consecutivi nel 2023/2024 e nel 2017/2018. Billy Crystal ha presentato quattro volte tra il 1990 e il 1998. Johnny Carson ne ha fatte quattro di fila tra il 1979 e il 1982, ma è stato Bob Hope a fare il maggior numero di consecutivi con quattro di fila tra il 1940 e il 1943, tre di fila tra il 1960 e il 1962 e quattro di fila tra il 1965 e il 1968.

OSCAR 2026, LE PAROLE DELL'ACADEMY

"Siamo entusiasti di riportare Conan, Raj, Katy, Jeff e Mike per la 98a edizione degli Oscar", hanno affermato il CEO dell'Academy Bill Kramer e la Presidente dell'Academy Janet Yang. "Quest'anno hanno prodotto uno spettacolo estremamente divertente e visivamente sbalorditivo che ha celebrato i nostri candidati e la comunità cinematografica globale nel modo più bello e d'impatto. Conan è stato l'ospite perfetto, guidando abilmente per tutta la serata con umorismo, calore e riverenza. È un onore lavorare di nuovo con loro".