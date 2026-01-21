C’è un mondo oltre la coda che scodinzola, storie ed esperienze per imparare a capire il proprio cane: Antonio Puccio ci porta dietro le quinte del suo libro

C’è un mondo oltre la coda che scodinzola, storie ed esperienze per imparare a capire il proprio cane: Antonio Puccio ci porta dietro le quinte del suo libro

C’è un mondo oltre la coda che scodinzola, storie ed esperienze per imparare a capire il proprio cane: Antonio Puccio ci porta dietro le quinte del suo libro Photo Credit: "C'è un mondo oltre la coda che scodinzola" di Antonio Puccio, Vallardi

Dario Vanacore

21 gennaio 2026, ore 09:00

Ascolto, presenza e rispetto: tre parole cardine per creare un rapporto saldo e di fiducia con il proprio amico a quattro zampe, ma attenzione anche agli errori più comuni

Si torna nuovamente tra le pagine dei libri, nell’appuntamento infrasettimanale in cui trovano spazio autori e autrici che ci portano alla scoperta dei loro ultimi lavori. Un frangente che va ad affiancarsi agli altrettanto validi spazi del fine settimana, che si articolano tra interviste inerenti le novità della narrativa romanzesca e la rubrica dedicata ai libri da leggere di recente approdo sugli scaffali.

Un momento sempre interessante quello dedicato ai libri, considerando l’infinito potenziale che si nasconde oltre la copertina di ognuno di essi. Volumi preziosi, ognuno a modo suo, e che in alcuni casi possono tornare molto utili anche nella vita di tutti i giorni. Come nel caso, giusto per fare un esempio, del libro di Pasquale Canntà, “Come dal fornaio” (Vallardi), di qualche settimana fa. E come avviene anche quest’oggi con Antonio Puccio e il suo “C’è un mondo oltre la coda che scodinzola”, edito da Vallardi.

Un titolo che è già tutto un programma, e che ci porta all’interno di un argomento di cui pensiamo di saperne abbastanza, ma mai quanto ne vorremmo: gli amici a quattro zampe. Sono sempre più le famiglie che scelgono di condividere un pezzo di vita con i pelosetti, ma siamo davvero sicuri di fare tutto nel modo giusto? Scopriamolo insieme.


C’È UN MONDO OLTRE LA CODA CHE SCODINZOLA, COSA PENSANO I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE?

Ciao Antonio, partiamo dalle presentazioni: cosa troviamo nel tuo libro “C’è un mondo oltre la coda che scodinzola”?

“Nel libro accompagno il lettore dentro la mente del cane. Non è un manuale di “istruzioni”, ma un viaggio fatto di storie vere, esempi concreti e basi scientifiche spiegate in modo semplice. L’obiettivo è aiutare le persone a guardare il proprio cane con occhi diversi, a capirne i bisogni emotivi e a costruire una relazione autentica, fatta di ascolto e consapevolezza.”


Come è nata la decisione di dar vita a questo libro?

“È nata sul campo. Dopo anni di lavoro con centinaia di famiglie mi sono reso conto che molti problemi non dipendono dal cane, ma da ciò che l’umano non sa o non vede. Sentivo il bisogno di lasciare qualcosa di più profondo di un post o di un video: uno strumento che restasse, che si potesse rileggere, sottolineare, interiorizzare.”


Sei molto seguito sui social. Come cambia il tuo lavoro passando dal multimediale al cartaceo?

“I social sono immediati, potenti, ma veloci. Il libro, invece, richiede tempo e lo restituisce. Cambia il ritmo, non il messaggio. Nel cartaceo posso andare più in profondità, accompagnare davvero il lettore in un percorso di comprensione, senza distrazioni. È un dialogo più intimo.”


L’ESSERE UMANO E IL PROPRIO PELOSETTO, ERRORI DA NON FARE E STRATEGIE GIUSTE

Quali sono gli errori più comuni che si fanno con i “pelosetti”?

“Umanizzarli troppo o, al contrario, trattarli come macchine da obbedienza. Spesso si cerca il controllo invece della relazione, il comando invece della comunicazione. Un altro errore enorme è ignorare il linguaggio del cane, i suoi segnali, le sue emozioni. Il cane parla sempre, siamo noi che spesso non ascoltiamo.”


Come si crea un legame forte con il proprio amico a quattro zampe?

“Con la coerenza, il rispetto e la presenza. Un legame vero nasce quando il cane si sente compreso e al sicuro. Non servono scorciatoie: serve tempo condiviso di qualità, esperienze vissute insieme e una guida umana capace di essere calma, affidabile e chiara.”


Guardando al futuro, hai progetti in cantiere? C’è un sogno nel cassetto?

“Sì, ed è un sogno molto chiaro: portare un format televisivo nelle case degli italiani. Entrare nella quotidianità delle famiglie, lavorare con loro e con i loro cani, mostrare che dietro ogni problema c’è sempre una relazione da rimettere in equilibrio. Non un programma fatto di miracoli o spettacolo, ma di trasformazioni reali. Credo che la TV possa essere uno strumento potentissimo per fare cultura cinofila e aiutare davvero le persone. Se succede, non è solo un programma: è un cambio di prospettiva.”

Argomenti

Antonio Puccio
C'è un mondo oltre la coda che scodinzola
libri
Vallardi

Gli ultimi articoli di Dario Vanacore

Mostra tutti
  • I libri da leggere della settimana, tra “Piacere, Nico”, “La ragazza che ascoltava i gatti”, “Il test” e “Il paradosso della diagnosi”

    I libri da leggere della settimana, tra “Piacere, Nico”, “La ragazza che ascoltava i gatti”, “Il test” e “Il paradosso della diagnosi”

  • Ti telefono stasera, un viaggio nel complesso e dinamico mondo della genitorialità: il commento di Lorenzo Marone al suo nuovo romanzo

    Ti telefono stasera, un viaggio nel complesso e dinamico mondo della genitorialità: il commento di Lorenzo Marone al suo nuovo romanzo

  • Fate Presto! Il terremoto dell’80, il sisma che sconvolse l’Irpinia inquadrato da una prospettiva molto particolare: Gloria Vocaturo ci racconta il suo libro

    Fate Presto! Il terremoto dell’80, il sisma che sconvolse l’Irpinia inquadrato da una prospettiva molto particolare: Gloria Vocaturo ci racconta il suo libro

  • I libri da leggere della settimana, tra “L’altro fratello”, “la biblioteca perduta”, “Qui siamo tutti colpevoli” e “Una spia in esilio”

    I libri da leggere della settimana, tra “L’altro fratello”, “la biblioteca perduta”, “Qui siamo tutti colpevoli” e “Una spia in esilio”

  • È tutto una bugia, tra carriere calcistiche sfumate e sogni riposti nel cassetto: Giovanni Paolo De Matteis ci porta a scoprire il suo nuovo libro

    È tutto una bugia, tra carriere calcistiche sfumate e sogni riposti nel cassetto: Giovanni Paolo De Matteis ci porta a scoprire il suo nuovo libro

  • I libri da leggere della settimana, tra “La traditrice”, “Fiori per Algernon”, “Alaska La serie” e “L’orologiaio di Brest”

    I libri da leggere della settimana, tra “La traditrice”, “Fiori per Algernon”, “Alaska La serie” e “L’orologiaio di Brest”

  • Le parole della pioggia, una Tokyo dai tratti onirici tra mito e realtà: Laura Imai Messina ci porta dietro le quinte del suo nuovo libro

    Le parole della pioggia, una Tokyo dai tratti onirici tra mito e realtà: Laura Imai Messina ci porta dietro le quinte del suo nuovo libro

  • I libri da leggere della settimana, tra “Nemesi”, “Tutto quello che è successo con Miranda Huff”, “Il segreto del Titanic” e “The Residence”

    I libri da leggere della settimana, tra “Nemesi”, “Tutto quello che è successo con Miranda Huff”, “Il segreto del Titanic” e “The Residence”

  • A Firenze gira voce, il capoluogo toscano tra indagini e intrighi economico finanziari: Christine Von Borries ci porta a scoprire il suo nuovo romanzo

    A Firenze gira voce, il capoluogo toscano tra indagini e intrighi economico finanziari: Christine Von Borries ci porta a scoprire il suo nuovo romanzo

  • 10 anni, 100 ricette, 1000 ricordi, il nuovo libro degli chef in camicia: un viaggio tra passato e presente, con lo sguardo al futuro

    10 anni, 100 ricette, 1000 ricordi, il nuovo libro degli chef in camicia: un viaggio tra passato e presente, con lo sguardo al futuro

Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

L’uomo è accusato di omicidio e occultamento di cadavere

Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

Secondo il report dell'Istituto Nazionale di Statistica, in Italia ci si sposa sempre meno, ma il Bel Paese si conferma meta privilegiata del turismo matrimoniale

Accoltellato in classe da un compagno, muore studente 18enne, fermato l'autore

Accoltellato in classe da un compagno, muore studente 18enne, fermato l'autore

E' successo a La Spezia, forse motivi sentimentali alla base del litigio