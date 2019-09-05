Cafu, dramma in Brasile, morto il figlio a soli 30 anni

Cafu, dramma in Brasile, morto il figlio a soli 30 anni

Cafu, dramma in Brasile, morto il figlio a soli 30 anni

Redazione Web

05 settembre 2019, ore 10:00

Danilo è stato colpito da un infarto mentre giocava a calcio nella casa di famiglia​

Danilo Cafu, figlio di Marcos, l’ex terzino tra le altre di Roma e Milan, è morto a soli 30 anni mentre giocava a calcio La notizia è stata data dalla testata brasiliana Globoesporte e confermata dall'amico Paulo Sergio. Il figlio di Cafu stava giocando a pallone nella casa di famiglia a Barueri, quando dopo una decina di minuti è stato colpito da un infarto. I soccorsi sono stati immediati e il ragazzo è stato subito trasportato all'ospedale Albert Einstein di Alphaville, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Danilo Feliciano de Moraes era uno dei tre figli di Cafu. Per anni il padre è stato un punto fermo del Brasile, con cui detiene ancora oggi il record di presenze e ha vinto due Mondiali, due Coppe America e una Confederations Cup. I tifosi italiani lo ricordano poi per le undici stagioni passate in Serie A dal 1997 al 2008, vestendo prima la maglia della Roma e poi quella del Milan.

Argomenti

brasile
cafu
figlio
morto

