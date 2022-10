Cagliari, crolla l'Aula Magna dell'Università. Nessun ferito, cause ancora da accertare e polemiche

Le immagini, spaventose, hanno fatto subito il giro del web. Una nuvola di polvere che avvolge l'edificio. Poi la facoltà di Lingue dell'Università di Cagliari collassa su se stessa. Restano in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura attaccata ad un'altra costruzione a forma di C, dove è stato realizzato anche l'asilo della Facoltà. Tempestivo, intorno alle 21.55, l'intervento dei Vigili del Fuoco, che con l'ausilio di droni e unità cinofile accertano come nessuno, tra studenti, docenti e personale, sia rimasto coinvolto. Vista l'ora tarda infatti, la Facoltà era vuota ed è stata così evitata la tragedia. Ancora adesso sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Poi si cercherà di stabilire la cause di quanto accaduto.



CAUSE DA ACCERTARE

ha dettoil rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, incontrando i giornalisti questa mattina. "ha concluso Mola. Diparla anche il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. "". Il Sindaco ha poi riferito di aver parlato ieri "" dell'Ateneo ed è emerso che “c” continua Truzzu, invitando alla prudenza rispetto alle cause, in attesa delle valutazioni dei tecnici.

LA PROCURA HA APERTO UN'INCHIESTA

Intanto la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul crollo, al momento senza indagati. Ancora non è stato deciso per quale reato procedere: o crollo colposo di edificio o disastro colposo, due capitoli che potrebbero anche essere contestati entrambi. Nelle prossime ore, sulla base delle prime verifiche e delle relazioni che arriveranno in Procura, a decidere sarà il magistrato. La Procura di Cagliari avrebbe anche deciso il sequestro dell'area in cui è avvenuto il cedimento. Il provvedimento non è stato ancora eseguito, dovrebbe scattare nelle prossime ore.