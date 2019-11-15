Calcio, grande Italia, vittoria 3-0 in Bosnia

L'Italia non si ferma più: nove vittorie in nove gare di qualificazione, con 28 reti segnate e solo 3 subite. Il 3-0 in Bosnia certifica la crescita della nazionale di Mancini. Con i tre punti conquistati a Zenica, gli azzurri hanno la certezza di essere teste di serie al sorteggio per la fase finale di Euro 2020. Approccio subito convincente dell'Italia. Che dopo un paio di occasioni non sfruttate, si porta in vantaggio al ventunesimo minuto con il primo gol in nazionale di Acerbi, servito da Barella dopo uno spunto di Bernardeschi. Al trentasettesimo arriva il raddoppio di Insigne su assist di Belotti. Prima dell'intervallo gloria anche per Donnarumma, con due parate decisive. A inizio ripresa va a segno anche Andrea Belotti, dopo un bel lancio di Barella. Nei minuti finali c'è stato spazio per il debutto in nazionale di Gaetano Castrovilli, promettente centrocampista della Fiorentina, e di Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta. L'Italia tornerà in campo lunedì prossimo a Palermo contro l'Armenia. L'occasione per vedere all'opera un po' di alternative ai titolari.