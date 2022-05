Cannes 2022. Al via oggi la 75esima edizione all'insegna della ripartenza e delle star internazionali

I NOMI PIÙ ATTESI

Tra i nomi di punta di Cannes 2022, c'è senz'altro Tom Cruise che domani presenterà l'attesissimo sequel di Top Gun, in uscita nelle sale il prossimo 25 maggio. Attesa sul red carpet anche l'attrice francese Marion Cotillard per il film Frere et Soer, del regista Arnaud Desplechin, e l'attrice americana Anne Hathaway, protagonista del film Armageddon Time del regista James Gray. La quota italiana c'è e sarà degnamente rappresentata da Marco Bellocchio che torna a Cannes con "Esterno Notte", la sua prima serie tv dedicata al rapimento Moro. L'opera arriverà come film nelle sale italiane in due parti, la prima il giorno stesso della presentazione a Cannes, la seconda dal 9 giugno 2022 e sarà trasmessa nell'originale formato seriale in autunno su Rai 1. Il 25 maggio arriverà anche Mario Martone con Pierfrancesco Favino che presenteranno il film italiano in concorso Nostalgia, storia di un giovane che ha lasciato la sua Napoli da giovane e che torna dopo tanto tempo per rivedere la madre. Nello stesso giorno anche i fratelli belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne che tornano in concorso dove hanno già vinto per ben due volte la Palma d'oro. Come non citare anche il film su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. Insomma, non resta che sognare e godere appieno del trionfo del cinema che tornerà ad impreziosire Cannes per i prossimi 12 giorni!