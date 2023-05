Cannes 2023, è il giorno di Indiana Jones. Grande attesa per l’arrivo di Harrison Ford

PHOTO CREDIT: Ufficio Stampa Cinema

È il giorno più atteso di Cannes 2023 . Tutto è pronto per ospitare sulla Croisette l'ultima avventura di Harrison Ford nei panni dell'archeologo più celebre della storia del cinema. È il grande momento dell’anteprima mondiale di " Indiana Jones e il quadrante del destino ". Il quinto capitolo vede in cabina di regia James Mangold , che ha l’arduo compito di scrivere l’ultimo atto della storia nata dalle menti creative di Steven Spielberg (qui solo nelle vesti di produttore esecutivo) e George Lucas .

SVELATA LA DURATA DEL FILM

Indiana Jones ha sempre avuto un bel rapporto con la kermesse francese. Il quarto capitolo arrivò a Cannes nel 2008 e il caso vuole che venne proiettato proprio il 18 maggio, esattamente quindici anni fa. Stando al programma ufficiale, la proiezione del film è prevista per questa sera alle 19 e durerà ben 2 ore e 34 minuti, rendendolo il capitolo più lungo della saga. Secondo alcune indiscrezioni, l’evento sarà preceduto da un vero e proprio tributo alla lunga e gloriosa carriera di Harrison Ford.





LE PAROLE DI SPIELBERG

Qualche settimana fa si è pronunciato Steven Spielberg che ha sostanzialmente dato una benedizione a “Indiana Jones e il quadrante del destino”. "Quando le luci si sono accese, dopo la proiezione, ho guardato gli altri e ho esclamato 'Dannazione, pensavo di essere l'unico in grado di saper fare uno di questi film”, ha detto l’autore che ha diretto i primi quattro capitoli della saga.





LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 1969. Indiana Jones si è accasato con la moglie Marion ed è ormai prossimo al ritiro. Si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che gli scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborano persino con la NASA.

Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones viene coinvolto inaspettatamente dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge) in una nuova avventura intorno al mondo, per intercettare un oggetto che “avrebbe cercato per tutta la vita”.





L’USCITA NELLE SALE

Dopo Cannes, il film sarà presentato in anteprima italiana alla 69esima edizione del Taormina Film Fest 2023 alla presenza del cast. L'uscita nelle sale italiane è fissata per il prossimo 28 giugno e per il resto del mondo due giorni dopo. "Indiana Jones e il Quadrante del Destino" vede nel cast, oltre a Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, anche Toby Jones, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e John Rhys-Davies.