Carburanti: i prezzi medi tornano a salire, benzina a 1,8 euro al litro

Il nuovo anno non comincia bene per gli automobilisti che, negli ultimi giorni, stanno assistendo a un netto rincaro di diesel e benzina. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa si alzano per gli effetti degli aumenti dettati dagli operatori, nonostante le quotazioni internazionali risultino sostanzialmente stabili.





Gli aumenti

Le stime a cui facciamo riferimento sono state elaborate da Quotidiano Energia, sulla base dei dati dell’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle ore 8:00 dell’8 gennaio. Il prezzo medio della benzina praticato in modalità self è 1,791 euro/litro (1,786 il dato del 7 gennaio), con le compagnie tra 1,784 e 1,813 euro/litro (no logo 1,775). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,693 euro/litro (rispetto a 1,689), con i diversi marchi tra 1,683 e 1,718 euro/litro (no logo 1,679).

Per quanto riguarda il servito, la benzina presenta un prezzo medio praticato è 1,931 euro/litro (1,926 la rilevazione del 7 gennaio), con gli impianti colorati che propongono prezzi tra 1,869 e 2,017 euro/litro (no logo 1,833). La media del diesel servito è 1,833 euro/litro (contro 1,828), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,771 e 1,922 euro/litro (no logo 1,736). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,742 e 0,762 euro/litro (no logo 0,732). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,444 a 1,505 euro/kg (no logo 1,457)

Comparando questi dati con quelli rilevati alla fine del 2024, emerge un aumento di circa 3 centesimi al litro.