Carlo e Camilla in visita di Stato in Italia. E' anche l'occasione per festeggiare il loro anniversario di matrimonio Photo Credit: fotogramma

“Non vediamo l’ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di nozze in un posto così speciale" avevano scritto sui social i reali d’Inghilterra, Carlo terzo e la consorte Camilla, dopo il loro arrivo a Roma. La coppia ha sempre dichiarato una passione speciale per l’Italia e in particolare per Il sommo Poeta, Dante alighieri, che onoreranno chiudendo il loro tour nel Belpaese a Ravenna per visitarne la tomba, il 10 di aprile. Ieri i coniugi si sono ritagliati un momento privato nella villa dove soggiornano a Roma per celebrare il sì di 20 anni fa che sancì la loro unione, non scontata…

AL QUIRINALE

Il re e la regina del Regno Unito, scortati dai corazzieri a cavallo, sono stati accolti al Quirinale dal presidente Mattarella. Sul torrino del palazzo sventola per l’occasione la Union Jack, la bandiera della Gran Bretagna. È iniziata così la prima visita di stato del 2025 in Italia dei coniugi reali. Hanno assistito allo spettacolare passaggio delle frecce tricolori e delle Red Arrows, Pattuglia acrobatica della Royal Air Force ( RAF) dalla terrazza delle statue del palazzo presidenziale. Nel Cortile d'Onore sono stati eseguiti gli inni nazionali britannico e italiano e quindi resi gli onori militari ai due Capi di Stato. A seguire, la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e i colloqui nello Studio alla Vetrata. Subito dopo, la Bentley reale ha trasportato le sue maestà all'Altare della patria, dove i reali deporranno un omaggio floreale sulla tomba del Milite ignoto.

ALL'ALTARE DEL MILITE IGNOTO

Re Carlo III si è avvicinato alla Corona d’alloro e ha sistemato la fascia d’onore che scendeva sulle foglie, poi la tromba ha intonato il silenzio di ordinanza, la marcia funebre militare. E’ stato il momento più intenso dell’appuntamento dei reali britannici all’altare del milite ignoto. I sovrani, accompagnati del ministro Crosetto e dai vertici delle forze armate, hanno concluso la seconda tappa della loro visita di stato in Italia. Il programma di oggi prevede la visita al parco archeologico del Colosseo. Sempre che trovino i biglietti…

AL PARCO ARCHEOLOGICO CON ALBERTO ANGELA

Il Colosseo non è certo nuovo per il Re di Inghilterra, che è stato già 18 volte in Italia e qualcuno lo ha anche definito il più importante influencer filoitaliano’ nel mondo, per chiarire quanto Carlo sia affezionato al Belpaese. Una folla notevole ha atteso la coppia all’ingresso del parco. Il meteo è grigio, il vento spira fresco, ma niente sembra disturbare la visita di Carlo e Camilla, che si muovono tra la folla, che ha atteso i sovrani con curiosità e che ha potuto godere di una risposta generosa dai reali, che si sono concessi a chiacchiere e foto. Poi, Alberto Angela li ha guidati per il parco… possiamo solo immaginare il fascino della passeggiata, unito alla capacità immaginifica del giornalista. Il Re e la consorte non sono entrati nell’anfiteatro Flavio, perché era impossibile modificare il programma di visita di migliaia di turisti, che avevano un ingresso prenotato da mesi. Dunque hanno passeggiato tra le rovine del Foro romano e il colle Palatino. E in conclusione, la coppia reale incontrerà la comunità britannica nella residenza dell’ambasciatore di Londra a villa Volkonsky. Per domani è in agenda l’incontro con la Premier Meloni a villa Pamphili e il discorso del re alle camere riunite. Annullata, invece, la visita in Vaticano a causa delle condizioni di salute di Papa Francesco