"Casa Vianello" a Milano2 è stata venduta (l'aveva costruita Silvio Berlusconi). Ecco il colpo di scena Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

24 ottobre 2025, ore 12:56

Cinque camere da letto, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo, studio personale, terrazzi con barbecue, balconi per un totale di 285 metri quadrati più 51 del box

E' stato il set, per anni, di Casa Vianello (la sit-com per antonomasia che ha accompagnato intere generazioni). Adesso, la casa di Sandra e Raimondo, a Milano 2, è stata venduta. L'indiscrezione è stata lanciata stamattina da Il Corriere della sera
Si tratta di un attico, a Segrate, esattamente nel complesso residenziale di Milano2 costruito da Silvio Berlusconi, dove la coppia ha vissuto per vent'anni. Dopo la morte dei due attori, l'eredità di quella casa andò agli ex domestici Pedro e Rosalie Magsino. L’immobile è stato ceduto per 1,45 milioni di euro ed è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi. 

LA VENDITA DELL'ATTICO

Il Corriere della sera ricostruisce la vendita dell'attico. "Un acconto da 100mila euro l’anno scorso, poi una serie di assegni circolari che hanno portato la cifra a 1,45 milioni di euro", cifra della vendita. 
Secondo rumors, Pier Silvio Berlusconi avrebbe un attico confinante con quello di Casa Vianello
Ma com'è strutturata la casa? Cinque camere da letto, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo, studio personale, terrazzi con barbecue, balconi per un totale di 285 metri quadrati più 51 del box. 

LA STORIA DELLA TV: CASA VIANELLO

Sandra e Raimondo. Casa Vianello. La storia dell'Italia e della televisione, quella "scatola magica" che Silvio Berlusconi ha rivoluzionato negli anni Ottanta con la televisione commerciale. E l'arrivo di format fortunati come "Casa Vianello", ambientato tra quelle mura domestiche.
Una vita insieme, una vita professionale vissuta sempre all'insegna del successo: Sandra e Raimondo. I due hanno scritto la storia del Biscione, l'azienda fondata da Silvio Berlusconi che ha scardinato negli anni Ottanta il monopolio della Rai portando, sul piccolo schermo, una vera rivoluzione mediatica. 

