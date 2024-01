Caso Ferragni, la prossima settimana gli interrogatori a Milano

In procura a Milano si studiano le carte del caso Balocco-Ferragni. Probabilmente gia’ dalla prossima settimana inizieranno gli interrogatori delle persone coinvolte. Ricordiamo che risultano indagate per truffa Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato dell’azienda dolciaria. Intanto, sul fatto quotidiano e sui social, Selvaggia Lucarelli, che ha scritto per prima dell’intreccio sospetto tra business e beneficenza, ha messo in luce altri casi sospetti che riguardano Chiara Ferragni, tra cui la vendita di una bambola trudi con le sembianze dell’influencer, che avrebbe seguito lo stesso schema poco chiaro di pandoro e uova di pasqua. L’associazione contro il bullismo a cui sarebbero dovuti arrivare i proventi della bambola peraltro sostiene di non aver ricevuto nulla. Infine oggi l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino ha annunciato di aver ricevuto il milione di euro promesso da Chiara Ferragni non appena scoppiato lo scandalo, mentre il codacons ha chiesto a Chiara Ferragni 1 milione e 600 mila euro per rimborsare chi ha comprato il pandoro.