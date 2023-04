Celano (Aq), mamma precipita dal 3° piano con il figlio di 5 anni. Lei muore, lui è grave

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Precipita dal terzo piano della sua abitazione mentre tiene in braccio il suo bambino di 5 anni. Lei muore sul colpo, il bimbo rimane ferito in modo grave. E’ accaduto nelle prime ore della mattina in località Terrazze a Celano, in provincia dell'Aquila, il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Intanto i carabinieri stanno cercando di chiarire i contorni della tragedia e non si esclude, al momento, l’ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario da parte della 36 enne che secondo le prime informazioni avrebbe sofferto di un disagio psicologico. Il fatto ha sconvolto l’intera comunità "Una tragedia – ha commentato il sindaco di Celano Settimio Santilli - aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti".

IMMEDIATI I SOCCORSI

Sul posto immediati i soccorsi, sul posto sono giunte l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine, nello specifico i Carabinieri di Avezzano e Celano hanno circoscritto l’area per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire le cause della tragedia.