Certa gente non dimentica, indagini e rapporti interpersonali tra difficoltà fisiche ed emotive: Alessandra Acciai ci racconta il suo nuovo libro

CERTA GENTE NON DIMENTICA, TRA INDAGINI, AMORE E TANTE DIFFICOLTÀ

Ciao Alessandra, lascio subito a te la parola per le presentazioni di rito: cosa troviamo in "Certa gente non dimentica"?

“La risoluzione di un’indagine. Il superamento di una difficoltà fisica molto grave che, in seguito a un incidente, la protagonista si trova a dover affrontare. Personaggi che sono persone vere con le loro contraddizioni di personalità e di relazioni. Una profonda, particolare e complessa storia d’amore. Un cane molto umano. Una Roma meravigliosa e disturbante. Mi auguro niente di convenzionale o troppo scontato.”





La storia è un giallo (anche complesso da sbrogliare) e ha uno peso specifico nell'economia del racconto, per quanto in alcuni frangenti pare voglia cedere il passo ai personaggi, al loro essere, al loro sentire. Sbaglio?

“La complessità della storia gialla va di pari passo con quella dei personaggi coinvolti. Approfondire le loro personalità equivale a far affiorare le motivazioni profonde e distorte che spingono un individuo a commettere qualsiasi tipo di delitto. Comprendere quindi le loro reazioni a sentimenti come l’invidia, la rabbia, l’umiliazione, il fallimento. Tutti i personaggi di questo libro che la mia protagonista incontra potrebbero essere colpevoli. Hanno tutti provato un’emozione devastante e brutale. Ma solo uno di loro ha seguito l’istinto peggiore, e ha commesso l’omicidio. Si, l’indagine umana è quello che stimola e mi diverte di più.”





Senza andare in rivelazioni ad alto contenuto di spoiler, alcuni "maltrattamenti" verso i tuoi personaggi hanno portato secondo me in evidenza problematiche sociali che spesso viaggiano sottotraccia (carrozzina-barriere architettoniche, questa parentesi verrà tolta poi in pubblicazione). Era un elemento già pensato dall'inizio oppure è un'idea nata in corso d'opera?

“Dal momento che ho preso la decisione di far accadere a Alina Mari l’incidente è stato un elemento che ho preso subito in considerazione. Sono sensibile alle problematiche sociali: tutti ogni giorno siamo esposti alla violenza, all’omofobia, all’ingiustizia, al disagio esistenziale spesso dovuto al mal funzionamento delle istituzioni così anche i miei personaggi non ne sono esenti. E senza voler fare un trattato o porre soluzioni cerco di raccontare come spesso ci troviamo a subire queste difficoltà e cerco di raccontare il punto di vista della protagonista che certamente coincide con il mio.”



